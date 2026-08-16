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İstanbul'da suç örgütüne operasyon! Kadıköy'de silahlı saldırı hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Kadıköy'deki bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Saldırı talimatını verdiği tespit edilen ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (35) ile diğer 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İstanbul'da suç örgütüne operasyon! Kadıköy'de silahlı saldırı hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Kadıköy'deki bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında önce Küçükçekmece'de 5 şüpheli yakalandı. Operasyonun devamında saldırı talimatını verdiği tespit edilen ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (35) Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Kadıköy'de planlanan silahlı saldırı polis operasyonuyla engellendi. (Fotoğraflar: DHA)Kadıköy'de planlanan silahlı saldırı polis operasyonuyla engellendi. (Fotoğraflar: DHA)

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN ÇIKTILAR

Polis ekipleri, Küçükçekmece'nin Sultanmurat Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan E.C. (24), S.Ç. (24), B.U. (19), M.Ş. (28) ve Y.B. (23) yakalandı.

Y.B.'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Ekipler, yakalanan şüphelilerle ilgili çalışmalarını derinleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

KADIKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI HAZIRLIĞI

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin Kadıköy'de bulunan bir iş yerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. Saldırı talimatını verdiği tespit edilen kişinin ise M.B. olduğu belirtildi. M.B. hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bilgisine yer verildi.

ESENYURT'TA SAKLANDIĞI ADRESE OPERASYON

Çalışmalarını sürdüren ekipler, M.B.'nin Esenyurt'ta saklandığı adresi belirledi.

Polis ekipleri bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. M.B. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller de incelemeye alındı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon! Kadıköy'de silahlı saldırı hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı-4

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten öldürme", "suç örgütü kurma" ve "suç örgütüne üye olma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 6'sı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da suç örgütüne operasyon! Kadıköy'de silahlı saldırı hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı-6 İstanbul'da suç örgütüne operasyon! Kadıköy'de silahlı saldırı hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı-7 İstanbul'da suç örgütüne operasyon! Kadıköy'de silahlı saldırı hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı-8
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