İstanbul'da suç örgütüne operasyon! Kadıköy'de silahlı saldırı hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Kadıköy'deki bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Saldırı talimatını verdiği tespit edilen ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (35) ile diğer 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Kadıköy'deki bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında önce Küçükçekmece'de 5 şüpheli yakalandı. Operasyonun devamında saldırı talimatını verdiği tespit edilen ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (35) Esenyurt'ta gözaltına alındı.
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN ÇIKTILAR
Polis ekipleri, Küçükçekmece'nin Sultanmurat Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan E.C. (24), S.Ç. (24), B.U. (19), M.Ş. (28) ve Y.B. (23) yakalandı.
Y.B.'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.
Ekipler, yakalanan şüphelilerle ilgili çalışmalarını derinleştirdi.
KADIKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI HAZIRLIĞI
Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin Kadıköy'de bulunan bir iş yerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. Saldırı talimatını verdiği tespit edilen kişinin ise M.B. olduğu belirtildi. M.B. hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bilgisine yer verildi.
ESENYURT'TA SAKLANDIĞI ADRESE OPERASYON
Çalışmalarını sürdüren ekipler, M.B.'nin Esenyurt'ta saklandığı adresi belirledi.
Polis ekipleri bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. M.B. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller de incelemeye alındı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten öldürme", "suç örgütü kurma" ve "suç örgütüne üye olma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin 6'sı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.