İstanbul'da suç örgütüne operasyon! Kadıköy'de silahlı saldırı hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Kadıköy'deki bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

Y.B.'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan E.C. (24), S.Ç. (24), B.U. (19), M.Ş. (28) ve Y.B. (23) yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

KADIKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI HAZIRLIĞI

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin Kadıköy'de bulunan bir iş yerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. Saldırı talimatını verdiği tespit edilen kişinin ise M.B. olduğu belirtildi. M.B. hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bilgisine yer verildi.

ESENYURT'TA SAKLANDIĞI ADRESE OPERASYON

Çalışmalarını sürdüren ekipler, M.B.'nin Esenyurt'ta saklandığı adresi belirledi.

Polis ekipleri bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. M.B. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller de incelemeye alındı.