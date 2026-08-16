Marmaris'te orman yangınına üç koldan müdahale: Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı

Marmaris'te yangın kontrol altına alındı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

GECE BOYUNCA MÜCADELE SÜRDÜ

Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde kara ulaşımının bulunmadığı bir noktada dün başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan ekipler ile gece görüşlü helikopterler tarafından havadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.