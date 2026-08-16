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Marmaris'te orman yangınına üç koldan müdahale: Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı Yalancıboğaz mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan, karadan ve denizden yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ile çok sayıda kara ve deniz aracıyla müdahale edildi.

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Marmaris'te orman yangınına üç koldan müdahale: Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı

Marmaris'te dün başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını, gece boyunca süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Kara yolu bulunmayan bölgeye çıkarma gemileriyle arazöz ve iş makineleri sevk edilirken, ekipler havadan, karadan ve denizden koordineli müdahaleyle alevlerin yayılmasını önledi.

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Marmaris'te yangın kontrol altına alındı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Marmaris'te yangın kontrol altına alındı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

GECE BOYUNCA MÜCADELE SÜRDÜ

Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde kara ulaşımının bulunmadığı bir noktada dün başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan ekipler ile gece görüşlü helikopterler tarafından havadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

Marmaris'te orman yangınına üç koldan müdahale: Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı-3

217 PERSONEL VE HAVA FİLOSU GÖREV YAPTI

Yangına 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle müdahale edildi.

Kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Aksaz Deniz Üs Komutanlığından çıkarma gemileriyle arazözler ve iş makineleri yangın bölgesine taşındı.

Marmaris'te orman yangınına üç koldan müdahale: Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı-4

DENİZDEN DE DESTEK SAĞLANDI

Sahil Güvenlik botları da yangın alanına intikal ederek büyük su topu atan gemilerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Marmaris'te orman yangınına üç koldan müdahale: Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı-5


YOĞUN MÜDAHALE SONUÇ VERDİ

Ekiplerin havadan, karadan ve denizden koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdürülmesi bekleniyor.

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Marmaris'te orman yangınına üç koldan müdahale: Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı-7 Marmaris'te orman yangınına üç koldan müdahale: Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı-8 Marmaris'te orman yangınına üç koldan müdahale: Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı-9

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