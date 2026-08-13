Çöp ateşi 5 hektar alanı kül etti! Gerze'deki orman yangını şüphelisi tutuklandı
Sinop’un Gerze ilçesinde 12 Ağustos’ta çıkan ve 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Fahri Ulusoy, çıkarıldığı Gerze Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan ve 5 hektarlık alanın zarar görmesine yol açan orman yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Sinop'taki orman yangınında şüpheli tutuklandı: Çöp yakarken ormanı yakmış!
YAKTIĞI ÇÖPÜN ALEVLERİ ORMANA SIÇRADI
Boyabat Yolu Derecuma bölgesinde 12 Ağustos 2026 tarihi saat 13.20 sularında bölgede işletme sahibi olan 54 yaşındaki Fahri Ulusoy'un yaktığı çöplerden sıçrayan ateşler ormanlık alana sıçradı.
5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Alt örtü şeklinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangında, 1 hektar devlet orman arazisi ile 4 hektar tapulu şahıs arazisi olmak üzere toplam 5 hektarlık alan zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, söndürme ve soğutma çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 1 su tankeri ve 50 personel, Sinop Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ve 1 kepçe ile Gerze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 4 asayiş timi ve 17 personel katıldı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Gerze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Fahri Ulusoy 13 Ağustos 2026 tarihinde çıkarıldığı Gerze Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.