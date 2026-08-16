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Ankara'da 5 gece kulübüne uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 gözaltı 8 firar

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve fuhşa yer temin etmek suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da düğmeye basıldı. Narkotik polisinin takibi sonucu belirlenen 5 eğlence mekanına düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 torbacı gözaltına alındı. Ankara polisi ayrıca 8 firarinin peşinde.

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Ankara'da 5 gece kulübüne uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 gözaltı 8 firar

Başkent Ankara'da polis ekipleri uyuşturucu ve fuhuş batağına dönen eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 18 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 5 farklı eğlence mekanına düzenlediği eş zamanlı baskınlarda suça karıştığı belirlenen 18 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi)Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 5 farklı eğlence mekanına düzenlediği eş zamanlı baskınlarda suça karıştığı belirlenen 18 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi)

5 DİSKOYA GECE BASKINI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uzun süren teknik takiplerin ardından harekete geçti.

Fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu madde satın alma ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına karışan şüpheliler tek tek tespit edildi.

Elde edilen deliller ışığında umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toplum huzurunu bozan suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanırken firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin aralıksız çalıştığı bildirildi. Toplum huzurunu bozan suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanırken firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin aralıksız çalıştığı bildirildi.

8'İ KAÇAK

Operasyonun detaylarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna bilgi verildi.

Başsavcılık yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli ile eğlence mekanlarının 7 işletme sorumlusunun yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca adreslerinde bulunamayan 6 şüpheli ile 2 işletme sorumlusunun yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle devam ettiği aktarıldı.

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