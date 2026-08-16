Ankara'da 5 gece kulübüne uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 gözaltı 8 firar

Fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu madde satın alma ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına karışan şüpheliler tek tek tespit edildi.

Toplum huzurunu bozan suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanırken firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin aralıksız çalıştığı bildirildi.

8'İ KAÇAK

Operasyonun detaylarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna bilgi verildi.

Başsavcılık yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli ile eğlence mekanlarının 7 işletme sorumlusunun yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca adreslerinde bulunamayan 6 şüpheli ile 2 işletme sorumlusunun yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle devam ettiği aktarıldı.