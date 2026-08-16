Ankara'da 5 gece kulübüne uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 gözaltı 8 firar
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve fuhşa yer temin etmek suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da düğmeye basıldı. Narkotik polisinin takibi sonucu belirlenen 5 eğlence mekanına düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 torbacı gözaltına alındı. Ankara polisi ayrıca 8 firarinin peşinde.
Başkent Ankara'da polis ekipleri uyuşturucu ve fuhuş batağına dönen eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 18 zanlı gözaltına alındı.
5 DİSKOYA GECE BASKINI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uzun süren teknik takiplerin ardından harekete geçti.
Fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu madde satın alma ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına karışan şüpheliler tek tek tespit edildi.
Elde edilen deliller ışığında umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
8'İ KAÇAK
Operasyonun detaylarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna bilgi verildi.
Başsavcılık yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli ile eğlence mekanlarının 7 işletme sorumlusunun yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Açıklamada ayrıca adreslerinde bulunamayan 6 şüpheli ile 2 işletme sorumlusunun yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle devam ettiği aktarıldı.
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