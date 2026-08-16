İzmir'de polis ekipleri tarafından metruk bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan 310 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDELERİN METRUK BİR BİNADA GİZLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen hedef şahısları takibe alan ekipler, şüphelilerin maddeleri metruk bir binada gizlediğini tespit etti.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 25 MİLYON TL OLAN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 974 kutu içerisinde piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan toplam 310 bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.T. (32), A.B. (33), N.T. (41) ve E.B. (24) isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.