Prof. Dr. Erhan Afyoncu’dan Bosphorus Diplomasi Forumu'nda "nüfus" uyarısı

Prof. Dr. Afyoncu, Gazeteci Adem Metan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Tarihin Işığında Diplomasi" başlıklı panelde gençlerle bir araya gelerek diplomasinin tarihsel arka planını ve geçmişten günümüze uzanan tecrübelerin günümüz uluslararası ilişkilerini anlamadaki önemini değerlendirdi. Afyoncu panelde özellikle nüfus meselesine dikkat çekti ve gençlere çeşitli hayat tavsiyelerinde bulundu.

"NÜFUS MESELESİNİ TOPARLAYAMAZSAK 2100'LERDE ANADOLU'DA TÜRK DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007'de ortaya koyduğu 3 çocuk politikasıyla nüfus meselesini toparlamaya çalıştığını ancak bu şekilde giderse çok ciddi bir nüfus problemiyle karşı karşıya olduğumuzu dile getiren Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Tarihte ilk yazılı antlaşmayı yapan Hititler nerede yaşadılar arkadaşlar? Anadolu'da. Bugün Hititli bir komşunuz var mı hiç? Yani kapısını çalıp tuz verdiğiniz bir Hititli var mı? Yok. Tarihte ilk parayı kim buldu? Lidyalılar. Lidyalı bir komşumuz var mı? Yok. Tarihte ilk büyük imparatorluğu kim kurdu? Roma. Romalı bir komşumuz var mı? Yok. Bunu niye söylüyorum? Anadolu toprakları milletler mezarlığıdır. Eğer direnme ve yaşama gücümüzü kaybedersek ileride bizim için de 'Türkler diye bir millet varmış, gelmişler, İstanbul'u almışlar, bin sene burada yaşamışlar ve tarihe gömülmüşler.' derler. Bunun şu anda önemli bir boyutu da şu arkadaşlar: Eğer Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007'de belirttiği üç çocuk politikasıyla nüfus meselesini toparlayamazsa 2100'lerde bu topraklarda Türk diye bir şey kalmaz, bunu bilin. Net yani bu." ifadelerini kullandı.