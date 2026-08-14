Süleymancılar’ın Ümraniye’deki merkezine polis baskını!

Süleymancılar grubunun merkezi olarak bilinen İstanbul Ümraniye'deki adrese emniyet güçlerince baskın yapıldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekiplerinin adresteki detaylı arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 17 ilde toplam 123 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden, örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.