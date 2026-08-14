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Süleymancılar’ın Ümraniye’deki merkezine polis baskını!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılırken, İstanbul Ümraniye’deki merkezinde de polis ekiplerince arama başlatıldı.

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Süleymancılar’ın Ümraniye’deki merkezine polis baskını!

Süleymancılar grubunun merkezi olarak bilinen İstanbul Ümraniye'deki adrese emniyet güçlerince baskın yapıldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekiplerinin adresteki detaylı arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 17 ilde toplam 123 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden, örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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