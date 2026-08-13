Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 16:09

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının ortak çalışması neticesinde uluslararası bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, kırmızı bültenle aranan "Redkitler" organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile kendi adını taşıyan organize suç örgütünün elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı. Şüpheliler, Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye teslim edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORLARDI

"Redkitler" elebaşı Ferhat Delen'in kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından; Erdoğan Aykut'un ise silahla yağma, göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık suçlarından arandığı bildirildi.

5 ŞÜPHELİ DAHA İADE EDİLDİ

Operasyonlar kapsamında ayrıca, "Kule Emre" organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan ile çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S. isimli şahıslar da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.