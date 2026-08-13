Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 5,7 ton esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi
Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde 54 operasyonel tim ve 620 personelle düzenlenen operasyonda, 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi. 91 yasa dışı ekim alanı tespit edilirken 24 kilo esrar ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 54 operasyonel tim ve 620 personelin katıldığı operasyonda 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyon, "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi.Diyarbakır'da 5,7 tonluk kenevir ve skunk imha edildi
54 TİM, 620 PERSONEL KATILDI
Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirildi.
Çalışmalara Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Bakanlığın açıklamasına göre 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 54 operasyonel timde görevli toplam 620 personel sahada yer aldı.
91 YASA DIŞI KENEVİR EKİM ALANI TESPİT EDİLDİ
"Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalarda 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi.
Bu alanlardaki 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda ayrıca 24 kilogram esrar ele geçirildi.
17 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, operasyonlar kapsamında 17 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.