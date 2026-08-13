Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 5,7 ton esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyon, "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 54 operasyonel tim ve 620 personelin katıldığı operasyonda 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi.

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Operasyonlarda 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi.

91 YASA DIŞI KENEVİR EKİM ALANI TESPİT EDİLDİ

"Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalarda 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi.

Bu alanlardaki 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda ayrıca 24 kilogram esrar ele geçirildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, operasyonlar kapsamında 17 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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