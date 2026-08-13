Bosphorus Diplomasi Forumu'nda Ömer Tayyip Erdoğan sordu Bakan Bayraktar yanıtladı: Hedef 2035

O gençlerden biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu ve aynı zamanda Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Bakan Bayraktar'a "Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmesi için hedef tarih nedir?" sorusunu yöneltirken Bakan Bayraktar "En zor soru bu oldu." diyerek karşılık verdi ve hedef tarihin 2035 olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞINI SONA ERDİRMEK AMACIYLA BİRKAÇ KOLDAN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"



Yenilenebilir ve nükleer enerjide de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle kritik ve stratejik madenlerde Türkiye'nin bağımsız olması çok önemli. Hedef tarih belirlediğiniz zaman elbette bunun altını doldurmanız gerekir. "Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını 10 ya da 20 yıl sonra bitireceğiz."dediğinizde, bunun nasıl ve ne zaman yapılacağı sorusu gündeme geliyor. En azından 2035 yılı için bazı hedeflerden söz edebilirim. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek amacıyla birkaç koldan çalışma yürütülüyor. Bunlardan biri; kendi petrolümüzü ve doğal gazımızı üretmek. Sakarya Gaz Sahası'nda, Karadeniz'de ve Gabar'daki petrol sahalarında yürüttüğümüz çalışmalar ile yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bu kapsamda devam ediyor. Diğer taraftan yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanındaki çalışmalarımız da sürüyor." diye konuştu.