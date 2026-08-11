Mekke Paktı dengeleri değiştirdi! Atina ve Tel Aviv’de Türkiye paniği

Yunan basını, Atina açısından istenmeyen bir gelişme olarak değerlendirilen anlaşmanın, Yunanistan'ı Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik stratejisini yeniden gözden geçirmeye zorladığını yazdı.

Türkiye’nin Mekke Paktı hamlesi Atina ve Tel Aviv’i sarstı (Fotoğraflar AA ve İHA'dan alınmıştır.)

MISIR ŞİMDİLİK İTTİFAKIN DIŞINDA

Haberde, Mısır'ın şu ana kadar ittifaka dahil olmadığına dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire ile de temas kurulduğunu açıkladığı belirtilirken, Mısır'ın Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Pakistan ile Hindistan arasındaki anlaşmazlıklarda açık biçimde taraf olmaktan kaçındığı değerlendirmesi yapıldı.

Mısır'ın ayrıca Süveyş Kanalı gelirlerini riske atabilecek gelişmeler konusunda temkinli davrandığı ve ilerleyen dönemde Yemen'deki Husilerle karşı karşıya gelebilecek bir bloktan mesafesini korumak isteyebileceği öne sürüldü.