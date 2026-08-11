Mekke Paktı dengeleri değiştirdi! Atina ve Tel Aviv’de Türkiye paniği
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Yunanistan’ı panikletti. Yunan basını, yeni savunma ittifakının Atina’yı Orta Doğu ve Kuzey Afrika stratejisini yeniden değerlendirmeye zorladığını, IMEC projesini zayıflatırken Orta Koridor’un önemini artırabileceğini yazdı. İsrail basınında da anlaşmanın bölgedeki stratejik dengeleri değiştirebileceği ve Türkiye’nin konumunu güçlendireceği yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel yankıları sürüyor.
Yunan basını, Atina açısından istenmeyen bir gelişme olarak değerlendirilen anlaşmanın, Yunanistan'ı Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik stratejisini yeniden gözden geçirmeye zorladığını yazdı.
Anlaşma, taraflardan birinin ilgili maddeyi devreye sokması halinde karşılıklı askeri yardım sağlanmasını öngörüyor.
MISIR ŞİMDİLİK İTTİFAKIN DIŞINDA
Haberde, Mısır'ın şu ana kadar ittifaka dahil olmadığına dikkat çekildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire ile de temas kurulduğunu açıkladığı belirtilirken, Mısır'ın Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Pakistan ile Hindistan arasındaki anlaşmazlıklarda açık biçimde taraf olmaktan kaçındığı değerlendirmesi yapıldı.
Mısır'ın ayrıca Süveyş Kanalı gelirlerini riske atabilecek gelişmeler konusunda temkinli davrandığı ve ilerleyen dönemde Yemen'deki Husilerle karşı karşıya gelebilecek bir bloktan mesafesini korumak isteyebileceği öne sürüldü.
FİDANIN "OSMANLI" SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER
Yunan basını, Hakan Fidan'ın yeni bölgesel girişime ilişkin sözlerine de dikkat çekti. Fidan'ın söz konusu girişimi, "Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden bu yana istikrardan yoksun kalan bölgeye yeniden istikrar kazandırma çabası" olarak değerlendirdiği aktarıldı.
ABD DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Haberde, yaklaşık iki ay önce Mısır'da gerçekleştirilen ve Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya da işaret edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Massad Boulos'un da toplantıda yer almasının, ABD'nin söz konusu bölgesel girişime destek verdiği yönündeki izlenimi güçlendirdiği değerlendirildi.
ATİNA'NIN IMEC HESABI SARSILDI
Yunan haberinde en dikkat çekici başlıklardan biri Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) oldu.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, Yunanistan'ın siyasi açıdan yatırım yaptığı projeleri zayıflatabileceği belirtilirken, IMEC'in maliyetler ve değişen jeopolitik gerçekler nedeniyle EastMed boru hattıyla benzer bir kaderle karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü.
Buna karşılık Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçen Orta Koridor'a yönelik desteğin arttığına dikkat çekildi.
İSRAİL BASININDA DA MEKKE PAKTI ENDİŞESİ
Mekke Ortak Savunma Anlaşması Yunanistan'ın yanı sıra İsrail basınında da stratejik sonuçları üzerinden tartışılıyor.
Israel Hayom'da 10 Ağustos'ta yayımlanan imzalı analizde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşma "stratejik bir dönüm noktası" olarak değerlendirildi.
Analizde, yeni savunma ittifakının İsrail açısından önemli stratejik sorunlar doğurabileceği, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecini zorlaştırabileceği ve bölgesel silahlanma yarışını hızlandırabileceği savunuldu.
İsrail'in buna karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Akdeniz'deki işbirliğini güçlendirmesi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan ile koordinasyonunu artırması gerektiği öne sürüldü.
Israel Hayom'daki analizde ayrıca Ankara'nın İsrail açısından oluşturduğu stratejik tehdidin İran'la aynı düzeyde ele alınması gerektiği görüşü dile getirildi.
The Jerusalem Post'un 10 Ağustos tarihli başyazısında da Mekke Paktı'nın Orta Doğu'daki stratejik dengeleri değiştirebileceği değerlendirmesine yer verildi.
İsrail basınındaki bu değerlendirmeler, Yunan basınında öne çıkan Atina-Tel Aviv-BAE-Hindistan hattında daha yakın koordinasyon arayışıyla dikkat çekici biçimde örtüştü.
TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ KONUMU GÜÇLENİYOR
Yunan basını, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan ittifakının Ankara'nın Suriye'deki konumunu da güçlendirdiğini yazdı.
Bu gelişmenin Atina açısından yeni stratejik ikilemler ortaya çıkardığı belirtilirken, İsrail'in Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan ile daha yakın koordinasyon arayışında olduğu ifade edildi.
Yunan basını, bölgedeki yeni ittifak dengelerinin Türkiye'nin konumunu güçlendirirken Atina'yı Orta Doğu ve Kuzey Afrika politikasında yeni hesaplar yapmaya zorladığı değerlendirmesinde bulundu.