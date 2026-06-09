Uyuşturucu testleri pozitif çıktı! Mabel Matiz ve Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan peş peşe açıklamalar
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 ünlü gözaltına alındı. Test sonuçları pozitif çıkan 10 kişi arasında bulunan Mabel Matiz ve Yağmur Ünal sonuçlara itiraz etti. Her iki isim de büyük bir yanlışlık olduğunu düşündüklerini iddia ederek yeni test sonuçlarını beklediklerini açıkladı.
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- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Mabel Matiz, Yağmur Ünal ve Volkan Bahçekapılı dahil 10 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.
- Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Mirgün Cabas, Volkan Bahçekapılı ve Niran Ünsal'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Yağmur Ünal ve Mabel Matiz, test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını ve bir yanlışlık olduğunu açıkladı.
- Test sonuçları pozitif çıkan isimler arasında Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Tarık Tunca Bakır, Yasemin İkbal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek de bulunuyor.
- Mabel Matiz, bağımsız laboratuvarda yaptırdığı testin negatif çıktığını ve Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini belirtti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlere yönelik yapılan testlerin sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
10 KİŞİNİN TEST SONUCU POZİTİF
Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde, şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, oyuncu Yağmur Ünal ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu 10 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında ayrıca Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Tarık Tunca Bakır, Yasemin İkbal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek'in de yer aldığı belirtildi.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında daha önce oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mabel Matiz, gazeteci Mirgün Cabas, Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı ve şarkıcı Niran Ünsal dahil olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
"BÜYÜK BİR YANLIŞLIK OLDUĞUNU UMUYORUM"
Pozitif haberlerinin ardından açıklama yapan Yağmur Ünal, sonuçların gerçeği yansıtmadığını savundu. Ünal açıklamasında, kendi yaptırdığı testlerin sonuçları geldiğinde bunları da kamuoyuyla paylaşacağını ifade ederek şu sözleri ifade etti:
Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim. Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşamadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.
"ORTADA MUTLAKA BİR YANLIŞLIK VAR"
Test sonuçları pozitif çıkan Mabel Matiz, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. Ünlü sanatçı, hakkında çıkan haberleri şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendiğini belirterek soruşturma sürecinde hem resmi incelemelere katıldığını hem de bağımsız bir laboratuvarda test yaptırdığını açıkladı.
"ORTADA MUTLAKA BİR YANLIŞLIK VAR"
Mabel Matiz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var. Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı.
Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok."
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