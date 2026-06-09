Uyuşturucu testleri pozitif çıktı! Mabel Matiz ve Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan peş peşe açıklamalar

Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim. Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşamadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Pozitif haberlerinin ardından açıklama yapan Yağmur Ünal, sonuçların gerçeği yansıtmadığını savundu. Ünal açıklamasında, kendi yaptırdığı testlerin sonuçları geldiğinde bunları da kamuoyuyla paylaşacağını ifade ederek şu sözleri ifade etti:

Test sonuçları pozitif çıkan Mabel Matiz, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. Ünlü sanatçı, hakkında çıkan haberleri şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendiğini belirterek soruşturma sürecinde hem resmi incelemelere katıldığını hem de bağımsız bir laboratuvarda test yaptırdığını açıkladı.

Mabel Matiz'in test sonuçları

"ORTADA MUTLAKA BİR YANLIŞLIK VAR"

Mabel Matiz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var. Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı.

Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok."

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin