Dalga boyu tehlikeli seviyeye ulaşacak! İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girişler yasaklandı

İstanbul'un çeşitli sahillerinde kötü hava ve deniz şartları sebebiyle denize girmek yasaklanıyor. Dalgaların tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Şile ve Arnavutköy sahil şeritleri ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajında belirli günlerde denize giriş yapılamayacak.

DALGA BOYU TEHLİKELİ SEVİYELERE ULAŞIYOR

Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerini dikkate alarak yaptığı değerlendirme neticesinde, dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle 13-14 Ağustos tarihlerinde ilçe genelindeki tüm sahil, koy ve plajlarda denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine dayanılarak alındığı ifade edildi.

ARNAVUTKÖY'DE 4 GÜN DENİZE GİRMEK YASAK

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle ilçedeki sahillerde 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

İstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek geçici süre yasaklandı. (Fotoğraflar: AA)

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Kısırkaya Halk Plajı için karar aldı. Açıklamada, dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirilmesi üzerine can güvenliği açısından olumsuzluk yaşanmaması amacıyla plajın denize ve plaj girişine kapatıldığı ifade edildi.

YASAKLI GÜNLER

Alınan kararlara göre Şile ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda denize girme yasağı 13-14 Ağustos tarihlerinde uygulanacak. Arnavutköy sahil şeridinde ise bu yasak süresi daha uzun tutularak 13-16 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu.