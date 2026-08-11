35. Şile Bezi Festivali'nde 20 milyonu aşan kamu zararı! Sıla, Melek Mosso, Can Bonomo... Ünlü sanatçıların ödemeleri de dosyada

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hizmet alımı ihalesiyle 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluşturulduğu ifade edildi.

Gizli tanık, 2024 Yılı Şile Bezi Festivali için yapılan ihalenin doğrudan temin yoluyla gerçekleştiğini belirterek, "İhaleyi istedikleri kişiye verdiklerini duydum. Bu ihalenin miktarının doğrudan temine elverişli olmamasına rağmen belediye başkanı tarafından kültür müdürü Esin Pamir'in tehdit edilerek bu ihaleyi zorla imzalattığını duydum. İhalenin bedeli 38 milyon lira olarak biliniyor." dedi.

FESTİVALDE SAHNE ALAN SANATÇILARIN TANIK OLARAK İFADELERİ ALINDI

İddianamede, Sur Müzik Organizasyon tarafından düzenlenen 35. Şile Bezi Festivali detaylı incelenerek, 1 hafta süren festivalde sahne alan sanatçıların tanık olarak alınan ifadelerine yer verildi.

Farklı sürelerde sahnede kaldıklarını belirten sanatçılar aldıkları ücretleri paylaştı.

Sanatçı / Grup Konser Ücreti Sıla Gençoğlu 625 bin lira Melek Mosso 312 bin 500 lira Can Bonomo 250 bin lira Sena Şener 50 bin lira Erdal Erzincan 37 bin 500 lira Anıl Murat Acar (Gazapizm) 200 bin lira Atiye 50 bin lira Babazula 25 bin lira Buray 250 bin lira Zeynep Karatağ 200 bin lira

Sahne alan bu sanatçılar ayrıca Sur Müzik Organizasyon tarafından kendilerine yapılan havale makbuzlarını savcılığa da sundu.

Rapora göre, Şile Belediyesine kesilen faturalarda Sena Şener için 1 milyon TL gösterilirken şarkıcıya 50 bin TL, Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL gösterilirken kendisine 250 bin TL, Sıla için 6 milyon 200 bin TL gösterilirken kendisine 625 bin TL, Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL gösterilirken şarkıcıya 312 bin 500 TL ve Erdal Erzincan için 1.750.000 TL gösterilirken sanatçıya sadece 37.500 TL ödendiği tespit edildi.



İncelenebilen kalemlerde CHP'li belediyeden 22,79 milyon TL çıkmasına rağmen sanatçılara sadece 1,93 milyon TL ödendiği, aradaki yaklaşık 20,86 milyon TL'nin buharlaştığı rapora yansıdı.

Şarkıcı Belediyeye Kesilen Fatura Şarkıcıya Yapılan Ödeme Sıla 6.200.000 TL 625.000 TL Erdal Erzincan 1.750.000 TL 37.500 TL Atiye 1.750.000 TL 50.000 TL Sena Şener 1.000.000 TL 50.000 TL Baba Zula 1.000.000 TL 25.000 TL Can Bonomo 2.250.000 TL 250.000 TL Melek Mosso 3.500.000 TL 312.500 TL

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ

İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren sanık Arif Sevik'in beyanına yer verildi.

Sevik, Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri Ltd. Şti'de pazarlamacı olarak çalıştığını, bu şirketin Berkant Acil'e ait Koşan Adam şirketine bağlı olduğunu kaydetti.

Koşan Adam şirketinin organizasyon işi yaptığını, kendisinin de bu şirket adına organizasyon işleriyle uğraştığını anlatan Sevik, Sur Müzik Org. Ses Işık Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti'nin sahibinin Mehmet Sait Köse olduğunu ve Şile Belediyesinin düzenlemiş olduğu 2024 yılındaki Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini aldığını ifade etti.

Sevik, Sur Müzik şirketiyle Koşan Adam şirketinin aralarında protokol düzenlediğini ve festivali Koşan Adam şirketinin organize ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası 35. Şile Bezi Festivali ile alakalı olarak, Şile'den aynı mahalleden tanımış olduğum Furkan Yapıcı benimle iletişime geçti. Şile Bezi Festivali organizasyonu işi olduğunu söyledi. Koşan Adam şirketinin sahibi Berkant Acil, Furkan Yapıcı ve Şile Belediyesinin Kültür ekibiyle görüşmelere başladık.

Belediye Başkanı da festival öncesinde Kartal'da Berkant Acil'in ofisine geldi. Ofiste Oğuz, Furkan, ben, Belediye Başkanı ve firmamız yetkilileri vardı. Festivale çıkacak sanatçılar konusunda konuşmalar geçti. Festivali her şey dahil 29 milyon lira artı KDV olmak üzere organizasyon işini aldık.

Koşan Adam isimli şirketin vergisel anlamda ve maddi olarak problemleri bulunmaktaydı. Sanatçılara önden ödeme yapılması gerekiyordu. Bu nedenle festival ihalesine Sur Müzik şirketi girdi. Koşan Adam isimli şirket de festivalin organizasyonu için kendi aralarında Sur Müzik ile sözleşme imzaladılar."