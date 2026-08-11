GÖYNÜK'TEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu'nun Göynük ilçesinde Aksaklar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının ardından bölgeye AFAD, orman, jandarma, İl Özel İdaresi, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına arazözler, iş makineleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına 32 araç ve 130 personelle müdahale edildiği bildirildi. Açıklamada, havadan müdahale çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronun destek verdiği belirtildi.

Bolu Göynük’te ormanlık alanda yangın çıktı!

BOLU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valiliğin açıklamasında, "Müdahale çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronla destek sağlanmıştır. Yürütülen etkin, koordineli ve kararlı müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizce gerekli tedbirler titizlikle alınarak soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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