Malatya ve Bolu'da orman yangını alarmı! Pütürge ve Göynük'teki yangınlar kontrol altına alındı
Malatya'nın Pütürge ve Bolu'nun Göynük ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürüyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Aktarla Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 1 helikopter, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü 4 arazöz, 28 personel ve 4 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti.Malatya'da orman yangını
PÜTÜRGE'DE YANGINA HAVA DESTEĞİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 3 araç, 3 arazöz ve 35 tonluk su tankeriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
GÖYNÜK'TEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI
Bolu'nun Göynük ilçesinde Aksaklar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının ardından bölgeye AFAD, orman, jandarma, İl Özel İdaresi, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına arazözler, iş makineleri ve vatandaşlar da destek verdi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına 32 araç ve 130 personelle müdahale edildiği bildirildi. Açıklamada, havadan müdahale çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronun destek verdiği belirtildi.Bolu Göynük’te ormanlık alanda yangın çıktı!
BOLU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Valiliğin açıklamasında, "Müdahale çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronla destek sağlanmıştır. Yürütülen etkin, koordineli ve kararlı müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizce gerekli tedbirler titizlikle alınarak soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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