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Malatya ve Bolu'da orman yangını alarmı! Pütürge ve Göynük'teki yangınlar kontrol altına alındı

Malatya'nın Pütürge ve Bolu'nun Göynük ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürüyor.

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Malatya ve Bolu'da orman yangını alarmı! Pütürge ve Göynük'teki yangınlar kontrol altına alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Aktarla Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 1 helikopter, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü 4 arazöz, 28 personel ve 4 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti.

Video Oynatma İkonu Malatya'da orman yangını

Malatya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. (Fotoğraflar: AA, İHA)Malatya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. (Fotoğraflar: AA, İHA)

PÜTÜRGE'DE YANGINA HAVA DESTEĞİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 3 araç, 3 arazöz ve 35 tonluk su tankeriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Malatya ve Bolu'da orman yangını alarmı! Pütürge ve Göynük'teki yangınlar kontrol altına alındı-3

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Malatya ve Bolu'da orman yangını alarmı! Pütürge ve Göynük'teki yangınlar kontrol altına alındı-4

GÖYNÜK'TEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu'nun Göynük ilçesinde Aksaklar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının ardından bölgeye AFAD, orman, jandarma, İl Özel İdaresi, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına arazözler, iş makineleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına 32 araç ve 130 personelle müdahale edildiği bildirildi. Açıklamada, havadan müdahale çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronun destek verdiği belirtildi.

Video Oynatma İkonu Bolu Göynük’te ormanlık alanda yangın çıktı!

BOLU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valiliğin açıklamasında, "Müdahale çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronla destek sağlanmıştır. Yürütülen etkin, koordineli ve kararlı müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizce gerekli tedbirler titizlikle alınarak soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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Malatya ve Bolu'da orman yangını alarmı! Pütürge ve Göynük'teki yangınlar kontrol altına alındı-6 Malatya ve Bolu'da orman yangını alarmı! Pütürge ve Göynük'teki yangınlar kontrol altına alındı-7 Malatya ve Bolu'da orman yangını alarmı! Pütürge ve Göynük'teki yangınlar kontrol altına alındı-8

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