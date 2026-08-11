Şile Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Böylece Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada Kabadayı hakkındaki dosya dava aşamasına geçti.

KABADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmî belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarına yer verildi.