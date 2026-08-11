Şile Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Şile Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kabadayı'nın "örgüt elebaşısı" olduğu ileri sürülen iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Şile Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Böylece Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada Kabadayı hakkındaki dosya dava aşamasına geçti.
KABADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Hazırlanan iddianamede Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmî belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarına yer verildi.
Kabadayı'nın söz konusu suçlamalar kapsamında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLDİ
İddianamede Kabadayı'nın "örgüt elebaşısı" olduğu ileri sürüldü; iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Hazırlanan iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
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