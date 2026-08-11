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Şile Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kabadayı'nın "örgüt elebaşısı" olduğu ileri sürülen iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Şile Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Şile Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Böylece Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada Kabadayı hakkındaki dosya dava aşamasına geçti.

KABADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

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Hazırlanan iddianamede Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmî belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarına yer verildi.

Kabadayı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.Kabadayı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Kabadayı'nın söz konusu suçlamalar kapsamında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Şile Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı-4

İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLDİ

İddianamede Kabadayı'nın "örgüt elebaşısı" olduğu ileri sürüldü; iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hazırlanan iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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