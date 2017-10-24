Tartışılan koreografinin sorumlusu yıllar önce FETO için ne demişti?

Galatasaray Fenerbahçe derbisinden önce ultrAslan taraftar grubunun kale arkasında "Ayağa kalk" yazılı pankartı ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Görenlerin beğendiği çalışmaya Fenerbahçe taraftarlarından "FETÖ iması" geldi. Edinilen bilgiye göre; Başbakan Binali Yıldırım o koreografi için soruşturma açılması talimatı verdi. Soruşturma kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı iki başmüfettiş görevlendirdi.

Ancak bu kez de dün konuyla ilgili açıklama yapan ultrAslan'ın, liderlerinden Sebahattin Şirin'in, Kasım 2009'da T24'ten Selin Ongun'a verdiği röportaj ortaya çıktı. Şirin röportajda "Fethullah Gülen'e sempati duyuyorum. Ne olacak" dediği anlaşıldı. Röportajda, "Yıllardır Galatasaray futbol takımı için süregelen bir polemik: 'Fethullahçılar takımı sardı.' Bu tartışma tribüne nasıl yansıyor?" sorusuna Şirin 5 Kasım 2009'da şu yanıtı veriyor:

"Hakan Şükür ile başlayan laflar bunlar. 'Fethullahçılar' denen kadroya bakıyorsun UEFA Şampiyonu olmuş! Sonra adam açıklıkla 'Ben Fethullah Gülen'e saygı duyuyorum' diyor. Kime ne? Ben de Fethullah Gülen'e sempati duyuyorum. Ne olacak? Bu insanın memlekete hizmet ettiğini, Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında açtığı okullarla tanıttığını düşünüyorum. Ama tribünümde bu şahsi fikirlere yer yok. Kime ne?"

İşte o ropörtaj

BOKS ELDİVENLERİNİ SERGİYE HEDİYE ETMİŞ

Öte yandan koreografi tartışması gündemdeyken Fenerbahçe'nin en çok takip edilen taraftar Twitter hesabı 12numara.org'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. O paylaşımda Sylvester Stallone'nin 23 Kasım 2015 tarihinde, bir FETÖ organizasyonuna, Rocky serisinde giydiği eldivenleri hediye ettiği ortaya çıktı.

Türkiye'den erişimi engellenen "Hizmetnews" isimli bir siteden paylaşılan habere göre Stallone'nin imzalı Rocky Balboa eldivenleri, açılan sergide açık arttırmayla satıldı. Haberde elde edilen gelir ise FETÖ tarafından kurulan derneğin faaliyetleri için kullanılacağı belirtildi.

İşte o haber:

STALLONE PAYLAŞTI, HAKAN ŞÜKÜR BEĞENDİ

Koreografi, bir de Hollywood filmi boksör Rocky'nin, boks ringinde resmedilen çizimini içeriyordu. Söz konusu koreografiyi gece saatlerinde Rocky Balboa karakterine hayat veren ünlü aktör Slyvester Stallone de Instagram hesabından paylaştı.

Stallone yaptığı paylaşımı Twitter'dan da takipçilerine duyurdu. Bu duyuruyu ise FETÖ'den aranan eski futbolcu Hakan Şükür beğendi.

İşte o paylaşım ve Hakan Şükür'ün beğenisi: