“Bu kez kazanacağım” demeyin! İletişim Başkanlığından #OyunaGelme kampanyası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bireyleri hedef alan sanal kumar ve bahis tehlikesine karşı kapsamlı bir farkındalık hareketi başlattı. #OyunaGelme etiketiyle hayata geçirilen kampanyada, "kolay kazanç" vaatlerinin birer tuzak olduğu vurgulanarak, vatandaşlar sahte reklamlara ve sosyal medyadaki yanıltıcı içeriklere karşı uyarıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital mecralarda giderek yayılan ve bireylerin geleceğini tehdit eden sanal kumar ve bahis faaliyetlerine karşı kapsamlı bir farkındalık çalışması başlattı.
#OyunaGelme etiketiyle yürütülen kampanyada, kolay kazanç vaatlerinin arkasındaki büyük tuzaklara dikkat çekildi.
"MASUM BİR EĞLENCE DEĞİL, BİR TUZAK"
Çalışma kapsamında, sanal bahis ve kumarın masum bir eğlence olmadığı, kişileri kayıplarını telafi etme düşüncesiyle daha fazla oynamaya yönlendiren bir mekanizma oluşturulduğu vurgulandı.
Sanal medya kullanıcılarının dikkatine sunulan içeriklerde, 'Bir kez daha deneyeyim', 'Kaybımı geri alırım', 'Bu kez kazanacağım' gibi düşüncelerin kişiyi sistem içerisinde tutan başlıca tuzaklardan olduğu belirtildi.
TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMAÇLANDI
Kampanyada, kolay kazanç vaatlerine karşı dikkatli olunması çağrısı yapılarak, emek, alın teri ve helal kazancın şansa ve tesadüfe dayalı kazanç arayışından daha değerli olduğu mesajı öne çıkarıldı.
Sahte reklamlar, sosyal medyada normalleştirilen bahis içerikleri ve ünlü isimler üzerinden yapılan yanıltıcı tanıtımlara karşı da kullanıcıların dikkatli olması istendi.
Çalışmanın ana mesajı ise 'Helal kazancın, emeğin ve geleceğin için kumara ve sanal bahse geçit verme.' ifadeleriyle verildi.
İletişim Başkanlığının #OyunaGelme çalışmasıyla, sanal bahis ve kumarın bireylerin ekonomik kaynaklarının yanı sıra zamanlarını ve geleceklerini de tehdit edebileceğine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.
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