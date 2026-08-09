“Bu kez kazanacağım” demeyin! İletişim Başkanlığından #OyunaGelme kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital mecralarda giderek yayılan ve bireylerin geleceğini tehdit eden sanal kumar ve bahis faaliyetlerine karşı kapsamlı bir farkındalık çalışması başlattı. #OyunaGelme etiketiyle yürütülen kampanyada, kolay kazanç vaatlerinin arkasındaki büyük tuzaklara dikkat çekildi.

İletişim Başkanlığının #OyunaGelme kampanyasıyla sanal bahis ve kumar tehlikesine dikkat çekildi. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.) "MASUM BİR EĞLENCE DEĞİL, BİR TUZAK" Çalışma kapsamında, sanal bahis ve kumarın masum bir eğlence olmadığı, kişileri kayıplarını telafi etme düşüncesiyle daha fazla oynamaya yönlendiren bir mekanizma oluşturulduğu vurgulandı. Sanal medya kullanıcılarının dikkatine sunulan içeriklerde, 'Bir kez daha deneyeyim', 'Kaybımı geri alırım', 'Bu kez kazanacağım' gibi düşüncelerin kişiyi sistem içerisinde tutan başlıca tuzaklardan olduğu belirtildi.