Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)



5 KİŞİ YARALANDI



Kazada 3'ü özel halk otobüsünde, 2'si şehirler arası otobüste olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.