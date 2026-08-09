Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı 5 kişi yaralandı
İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü özel halk otobüsünde, 2'si şehirler arası otobüste olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Arnavutköy'de şehirlerarası yolcu otobüsü, İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.Arnavutköy'deki otobüs kazası kamerada: İETT'ye böyle çarptı
YOLCU OTOBÜSÜ İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Eski Edirne asfaltı Habipler mevkii Sultangazi istikametinde yaşandı. Vanyolu Turizm'e ait 65 ACY 030 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 79 KM numaralı Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada 3'ü özel halk otobüsünde, 2'si şehirler arası otobüste olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı yolcular ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmak için çalışmaları devam ediyor.
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