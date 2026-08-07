Casperlar suç örgütüne iddianame! 151 şüpheli hakkında dava
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen yeni soruşturmayı tamamladı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin mağdur ve müşteki olduğu 52 ayrı eyleme ilişkin 151 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı. Soruşturma kapsamında 95 şüpheli tutuklanırken, 22 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak adlandırılan silahlı yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Liderliğini "Hamuş" kod adlı İ.A.'nın yaptığı belirtilen örgütün hiyerarşik yapısının ortaya çıkarılması, örgütün propaganda dahil tüm suç faaliyetlerinin tespiti ve yeni eylemlerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
4 ÖLÜM, 70 MAĞDUR VE 52 AYRI EYLEM
Başsavcılığın 2025/95991 sayılı soruşturma dosyasında, 4 maktul ile 70 mağdur ve müştekiye yönelik toplam 52 ayrı eylemin mercek altına alındığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında 95 şüpheli tutuklanırken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
OTOMATİK SİLAHLAR VE ÇELİK YELEKLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere yönelik adreslerde yapılan aramalarda uzun namlulu silahlar, tam otomatik tabancalar, balistik çelik yelekler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen materyaller soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.
151 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından toplam 151 şüpheli hakkında 7 Ağustos 2026 tarihinde 2026/27821 sayılı iddianame hazırlandı.
Şüphelilerin; "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "silahlı suç örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapma", "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
Hazırlanan iddianameyle şüpheliler hakkında kamu davası açıldı.
295 SANIKLI DAVA DA DEVAM EDİYOR
Öte yandan örgütün daha önce gerçekleştirdiği öne sürülen eylemlere ilişkin Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/17 esas sayılı dosyasında da yargılama sürüyor.
Bu dosyada 223'ü yetişkin, 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 295 sanığın yargılandığı bildirildi.
Başsavcılık, söz konusu kamu davasının açılmasının ardından da örgüt üyelerinin suç teşkil eden eylemlerinin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine yeni soruşturmaların başlatıldığını açıkladı.