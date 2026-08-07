Casperlar suç örgütüne iddianame! 151 şüpheli hakkında dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak adlandırılan silahlı yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Liderliğini "Hamuş" kod adlı İ.A.'nın yaptığı belirtilen örgütün hiyerarşik yapısının ortaya çıkarılması, örgütün propaganda dahil tüm suç faaliyetlerinin tespiti ve yeni eylemlerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.