AK Parti'den kadınlar için yeni yol haritası! Kreş ve esnek çalışma öne çıktı

AK Parti, kadın politikalarına ilişkin yeni dönem yol haritasını sahadan gelen öneriler doğrultusunda şekillendiriyor. Kadın Kolları Başkanlığı'nın hazırladığı iki kapsamlı istişare çalışmasının sonuçları ele alındı. Toplantıda hem teşkilatın saha tecrübelerini yansıtan "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı" hem de akademisyenler, milletvekilleri, kamu yöneticileri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan "Medeniyetimizin Değerlerinden Türkiye Yüzyılı'na Kadın Politikaları" raporu değerlendirildi.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır. 81 İLDEN 12 BİN KADININ GÖRÜŞÜ Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, 81 ilde düzenlenen "Köklerden Geleceğe" çalıştayına 12 bin kadın teşkilat mensubu katıldı. Çalıştaylarda aile ve nüfus politikaları, kadın politikalarının öncelikleri ile 2028 seçim sürecinde teşkilatın üstleneceği rol başlıklarında sahadan gelen görüş ve öneriler masaya yatırıldı.