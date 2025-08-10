Denizde güç gösterisi | Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi!

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla enerji filosuna kattığı 7. nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde 3 yılı geride bıraktı.

Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden gemi, Türkali-33 kuyusunda çalışmayı sürdürüyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Geride kalan 3 yılda derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı ve 75 milyar metreküplük keşifle milletimize büyük bir gurur yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz belli; Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de çok önemli adımlar atıyor. Özellikle Akdeniz'de enerji konusunda atılan adımlar, Türkiye'nin bu konuda bağımsızlığını hızlandırıyor.