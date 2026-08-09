Milli Emlak Genel Müdürlüğünce "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.



KAPSAMI BAKANLIK BELİRLEYECEK



9 Ağustos 2026 tarih ve 33335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, Belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra, Bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı.

Kıyı ve plajlarda yeni dönem başladı (Fotoğraflar DHA, İHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)



Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine bu alanlar düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek.