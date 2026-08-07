Ünsal önceki gün mecliste yaptığı konuşmada stat konusunda üstlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtip isim vermeden İZBB Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. Ünsal'ın açıklamaları İZBB Başkanı Cemil Tugay'ı kızdırdı. İZBB'den yapılan yazılı açıklamada gecikme iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilip Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın son günlerde yaptığı açıklamaların kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olduğuna dikkat çekildi.

Yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı CHP'li başkanları karşı karşıya getirdi. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, sürecin hızlı bir şekilde ilerlediği ifade edilen açıklamada; katkılarından ötürü AK Partili bir öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'a teşekkür edildi. CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen ve koltuğu Tugay'dan devralan Yıldız Ünsal önceki gün meclis toplantısında yaptığı konuşmada İZBB'nin sorumluluğuna geçen stat yapımına ilişkin projedeki gecikmeyi eleştirdi. Tüm siyasi parti temsilcilerini Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı konusunda ortak hareket etmeye davet eden Yıldız, ardından da Karşıyaka Stadının yapılacağı alanda ortak bildiri yayınlama teklifinde bulundu.

Karşıyaka Belediyesi olarak stadın bir an önce hayata geçmesi için bugüne kadar üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiklerini öne süren Yıldız, meclis üyelerine; "Geliyor musunuz? İmza veriyor musunuz? Biz bugüne kadar gereğini yaptık. Burayla alakalı izinleri çıkarttık. Şu anda top geçmişte birlikte çalıştığınız, şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı'nda" ifadelerini kullandı. Ünsal statta yapılacak buluşma için tarih ve saat belirlendikten sonra gerekli duyuruların yapılacağını sözlerine ekledi.