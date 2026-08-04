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Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.

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Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, 28. Dönem Manisa Milletvekili ve eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 28. Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmaları tamamladı.

Başsavcılık, her iki isim hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçunu işledikleri kanaatine varıldığını belirterek, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi ve Adalet Bakanlığına gönderdi.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet fezlekesi-2

ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Başsavcılığın açıklamasına göre Özgür Özel'in;

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği,
  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan ise CHP Kurultayı'nda kullanılmak üzere maddi menfaat sağladığı

iddiaları soruşturma kapsamında yer aldı.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet fezlekesi-3

VELİ AĞBABA'YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede ise;

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat temin ettiği,
  • Çankaya Belediyesi'nin katı atık toplama ihalesine, belediye başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak müdahale ettiği ve ihale sürecinde maddi menfaat sağladığı,
  • 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanılmak amacıyla İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği

iddialarına yer verildi.

ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Başsavcılık, her iki milletvekili hakkında hazırlanan fezlekelerde, Anayasa'nın 83. maddesi kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varıldığını belirterek dosyaları işlem yapılmak üzere Adalet Bakanlığına sevk etti.

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