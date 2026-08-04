Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, 28. Dönem Manisa Milletvekili ve eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 28. Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmaları tamamladı.

Başsavcılık, her iki isim hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçunu işledikleri kanaatine varıldığını belirterek, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi ve Adalet Bakanlığına gönderdi.