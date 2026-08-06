Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! Utku Caner Çaykara'ya tahliye

Görevden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'ya tahliye (Fotoğraflar Takvim fotoğraf arşivinden alınmıştır.)

MAHKEMEDEN İKİ İSME TAHLİYE

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in tutuklulukta geçirdikleri süre ile sanıklar ve müdafileri tarafından sağlık durumlarına ilişkin sunulan dilekçeler değerlendirildi.

Mahkeme, duruşmalara yansıyan sağlık durumlarını da dikkate alarak Çaykara ve Zenger'in bu aşamada tutuklu kalmalarının ölçülü olmayacağına hükmetti.

İki sanığın, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmamaları halinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

5 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme; Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat'ın ise tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi.

Kararda; suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu ve kaçma hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu değerlendirmelerine yer verildi.

Mahkeme ayrıca adli kontrol tedbirinin orantılılık ilkesi gereğince yeterli olmayacağı kanaatine vardı.