Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! Utku Caner Çaykara'ya tahliye
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında yeni bir gelişme yaşandı. “İcbar suretiyle irtikap” suçlaması kapsamında tutuklanan ve Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ile davanın tutuklu sanıklarından Özcan Zenger hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.
Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ile Özcan Zenger'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Çaykara'nın avukatları, Çaykara'nın 14 ay sonra bugün cezaevinden çıkarak ailesi ve yakınlarıyla buluşacağını açıkladı.
MAHKEMEDEN İKİ İSME TAHLİYE
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in tutuklulukta geçirdikleri süre ile sanıklar ve müdafileri tarafından sağlık durumlarına ilişkin sunulan dilekçeler değerlendirildi.
Mahkeme, duruşmalara yansıyan sağlık durumlarını da dikkate alarak Çaykara ve Zenger'in bu aşamada tutuklu kalmalarının ölçülü olmayacağına hükmetti.
İki sanığın, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmamaları halinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.
5 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Mahkeme; Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat'ın ise tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi.
Kararda; suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu ve kaçma hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu değerlendirmelerine yer verildi.
Mahkeme ayrıca adli kontrol tedbirinin orantılılık ilkesi gereğince yeterli olmayacağı kanaatine vardı.
200 SANIK YARGILANIYOR
Dava, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında görülüyor.
Dosya kapsamında toplam 200 sanığın yargılanması sürüyor.
3 HAZİRAN 2025'TE TUTUKLANMIŞTI
Çaykara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Haziran 2025 tarihli kararıyla tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığının o dönem yaptığı açıklamada, Çaykara hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirilmişti.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Çaykara'nın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçmişti.
Bakanlık, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında Çaykara'yı geçici bir tedbir olarak Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı.
Aynı süreçte Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de haklarında yürütülen soruşturmalar ve tutuklama kararlarının ardından görevlerinden uzaklaştırılmıştı.
14 AY SONRA TAHLİYE
Yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan Utku Caner Çaykara hakkında verilen tahliye kararının ardından gözler cezaevindeki işlemlere çevrildi.
Çaykara'nın avukatları, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cezaevinden çıkarak ailesi ve yakınlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.