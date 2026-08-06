Bahamalar bayraklı "Saipem 7000" isimli dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç ve boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı geçişini tamamladı. Köprülerin altından geçebilmek için balast tanklarını suyla doldurarak alçalan ve vinç kulelerini yatıran dev gemi, geniş güvenlik önlemleri altında Boğaz'dan geçiş yaptı.

Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan güvenle geçti. (Fotoğraflar: İHA) BOĞAZ GEÇİŞİNİ TAMAMLADI Bahamalar bayraklı "Saipem 7000" isimli vinç ve boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan güvenli şekilde geçti. Dev geminin geçişi sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alındı. KÖPRÜLER İÇİN YÜKSEKLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ 135 metre yüksekliğe sahip platform, Boğaz köprülerinin altından geçebilmek amacıyla vinç kulelerini yatırdı ve balast tanklarını suyla doldurarak yüksekliğini 57 metreye kadar indirdi. Yaklaşık 198 metre uzunluğundaki gemi, 87 metrelik genişliğiyle de dikkat çekti.