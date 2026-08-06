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Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç ve boru döşeme gemisi "Saipem 7000", İstanbul Boğazı'ndan güvenlik önlemleri eşliğinde geçti. Boğaz köprülerinin altından geçebilmek için yüksekliği 135 metreden 57 metreye düşürülen dev gemi, Mavi Akım Projesi'nde kırdığı rekorla da dikkat çekiyor.

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Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti

Bahamalar bayraklı "Saipem 7000" isimli dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç ve boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı geçişini tamamladı. Köprülerin altından geçebilmek için balast tanklarını suyla doldurarak alçalan ve vinç kulelerini yatıran dev gemi, geniş güvenlik önlemleri altında Boğaz'dan geçiş yaptı.

Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan güvenle geçti. (Fotoğraflar: İHA)Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan güvenle geçti. (Fotoğraflar: İHA)

BOĞAZ GEÇİŞİNİ TAMAMLADI

Bahamalar bayraklı "Saipem 7000" isimli vinç ve boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan güvenli şekilde geçti. Dev geminin geçişi sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

KÖPRÜLER İÇİN YÜKSEKLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

135 metre yüksekliğe sahip platform, Boğaz köprülerinin altından geçebilmek amacıyla vinç kulelerini yatırdı ve balast tanklarını suyla doldurarak yüksekliğini 57 metreye kadar indirdi. Yaklaşık 198 metre uzunluğundaki gemi, 87 metrelik genişliğiyle de dikkat çekti.

Vinç kuleleri yatırılarak geçiş yapıldı.Vinç kuleleri yatırılarak geçiş yapıldı.

14 BİN TON KALDIRMA KAPASİTESİ

İkiz vinç sistemi bulunan "Saipem 7000", tek seferde 14 bin ton yük kaldırma kapasitesine sahip. Bu özelliğiyle dünyanın en büyük açık deniz inşaat gemileri arasında yer alıyor.

MAVİ AKIM'DA REKOR KIRMIŞTI

Saipem 7000, geçmişte Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz'de görev yaptı. Gemi, 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek önemli bir rekora imza attı.

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti-4

725 KİŞİLİK DEV PLATFORM

2 bin metreden daha derin sularda boru döşeme kabiliyetine sahip olan Saipem 7000, aynı anda 725 kişiye kadar personel barındırabiliyor. Dev platform, uluslararası denizcilik faaliyetlerinde aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

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Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti-6 Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti-7 Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti-8

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