İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni görüntülerin dosyaya girdiği bildirildi. Görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e para bulunduğu iddia edilen bir zarfın bırakıldığı öne sürülüyor.

İzmit Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntüler

GÖRÜNTÜLERDEKİ KONUŞMALAR DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasındaki deşifreye göre görüntülerde, zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmalar yer alıyor. Kayıtlarda bir kişinin, "Şuraya koy. Onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin." dediği, diğer kişinin ise "Zarfın içinde", "Şu araya sıkıştırdım", "Üstüne de bir zarf attım müdürüm." ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Görüntülerde ayrıca belediyeye yönelik olası bir operasyona ilişkin konuşmalar da yer alıyor. Kayıtlarda "Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada." ve "Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu." ifadelerinin bulunduğu aktarılıyor.

İNCELEME ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturma makamlarının görüntünün çekildiği yer ve tarihi, zarfın içindeki para miktarını, paranın kim tarafından hangi amaçla verildiğini ve daha sonra kime ulaştırıldığını araştırdığı bildirildi.