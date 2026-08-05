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İmamoğlu suç örgütünün propagandasını yaptıkları değerlendirilen 11 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital çalışmalar kapsamında, dezenformasyon yaptığı belirtilen 11 sosyal medya hesabına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Alınan kararda, söz konusu hesapların İmamoğlu suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki örgütün propagandasını yaptığı ve devam eden yargı süreçlerini hedef alan paylaşımlarda bulunduğu bildirildi.

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İmamoğlu suç örgütünün propagandasını yaptıkları değerlendirilen 11 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen dijital çalışmalar kapsamında, "muhalif maskesi altında algı oluşturarak dezenformasyon yaydığı" belirtilen 11 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca aldığı karar doğrultusunda söz konusu hesaplara erişim engellendi.

11 hesaba erişim engeli getirildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)11 hesaba erişim engeli getirildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

11 HESAP HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilen hesaplar arasında @MuhailfToplum, @mahirgra, @yigitcanonal7, @TKRgazete, @kediotti, @gencdiren1s, @degisimyeni, @sonkezchpal, @arikanari7, @paterfamilias06 ve @etkiIihaberyeni kullanıcı adlı sosyal medya hesapları yer aldı.

PROPAGANDA VE YARGI SÜREÇLERİ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, erişim engeli getirilen hesapların İmamoğlu suç örgütünün propagandasını yaptıkları ve devam eden yargı süreçlerini hedef alan paylaşımlarda bulundukları değerlendirildi. Bu kapsamda hesaplar hakkında 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı uygulandı.

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İmamoğlu suç örgütünün propagandasını yaptıkları değerlendirilen 11 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı-3 İmamoğlu suç örgütünün propagandasını yaptıkları değerlendirilen 11 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı-4 İmamoğlu suç örgütünün propagandasını yaptıkları değerlendirilen 11 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı-5
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