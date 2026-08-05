İmamoğlu suç örgütünün propagandasını yaptıkları değerlendirilen 11 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı

11 hesaba erişim engeli getirildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

11 HESAP HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilen hesaplar arasında @MuhailfToplum, @mahirgra, @yigitcanonal7, @TKRgazete, @kediotti, @gencdiren1s, @degisimyeni, @sonkezchpal, @arikanari7, @paterfamilias06 ve @etkiIihaberyeni kullanıcı adlı sosyal medya hesapları yer aldı.

PROPAGANDA VE YARGI SÜREÇLERİ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, erişim engeli getirilen hesapların İmamoğlu suç örgütünün propagandasını yaptıkları ve devam eden yargı süreçlerini hedef alan paylaşımlarda bulundukları değerlendirildi. Bu kapsamda hesaplar hakkında 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı uygulandı.

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