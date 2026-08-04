İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hatlarında yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) KESİNTİLER 5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GECESİ BAŞLAYACAK İSKİ'nin açıklamasına göre, Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak revizyon çalışması ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak. Bu nedenle 5 Ağustos Çarşamba saat 23.00 ile 7 Ağustos Perşembe saat 19.00 arasında bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak.