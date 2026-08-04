Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti.



KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ



Başkan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.







Başkan Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı. (Fotoğraflar DHA ve AA'dan alınmıştır.)

YAŞ KARARLARI Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

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