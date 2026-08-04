Yeni Parti'nin belediye hesabı tutmadı! 320 belediyenin çoğunluğu CHP'de kaldı: 9 büyükşehirden destek gelmedi

CHP'deki bölünmenin ardından kurulan Yeni Parti, belediyeler cephesinde beklediği desteği sağlayamadı. Özgür Özel ve ekibinin 200'ün üzerinde belediyenin kendilerine katılacağını açıklamasına rağmen, iki haftalık süreçte 157 belediye Yeni Parti'ye geçti.

Yeni Parti'ye geçen belediye sayısı 157'de kalırken, birçok büyükşehir belediyesi CHP'de kaldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)



BEKLENEN KATILIM GERÇEKLEŞMEDİ

Birçok belediye başkanı bu süreçte kabuğuna çekilirken, bazıları ise hızlı bir refleks göstererek Yeni Parti'ye katıldı. CHP'li 135 milletvekilinin 91'ini kopararak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibi, her fırsatta en az 200 belediyenin kendilerine katılmak istediğini dile getiriyordu.



Ancak parti kurulalı 2 hafta olmasına rağmen hala bu sayıya erişilemedi. Belediyelerin çoğunluğu CHP'de kalmaya devam ediyor.