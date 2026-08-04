Etimesgut Belediyesi'nde şantaj ve tehdit ağı: Rüşvet çarkının boyutları ve müteahhitlere uygulanan baskının detayları dosyada
CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar dosyaya girdi. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da yer aldığı soruşturmada, ses kayıtları, video görüntüleri ve müşteki beyanlarında müteahhitlerden rüşvet talep edildiği, talepleri kabul etmeyenlere baskı ve tehdit uygulandığı yönünde iddialara yer verildi.
CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması dosyasına giren şok ses kayıtları ve müşteki beyanları ise belediyedeki rüşvet çarkının boyutlarını ve müteahhitlere uygulanan baskıyı gözler önüne serdi.
SANTAJ VE TEHDİT MEKANİZMASI
İş insanı F.K., ruhsat işlemleri için belediye yönetiminin ve ekibinin kendilerine her aşamada "kök söktürdüğünü" vurgulayarak şikayetçi oldu. Müştekinin savcılığa sunduğu ses ve video kayıtları, belediye içerisindeki şantaj ve tehdit mekanizmasını tescilledi.
ZABITADAN "BRANDA" ŞANTAJI
Etimesgut'taki 260 dairelik projesinde yer alan reklam brandalarının sökülmemesi için Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın kendisinden 100 bin lira rüşvet istediğini açıklayan F.K., bu talebi reddetmesi üzerine brandalarının derhal söküldüğünü ifade etti.
Bu anlara ait video kayıtları ve ses dosyaları CD içerisinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. İfadelerde, Etimesgut Müteahhitler Derneği'nin de ruhsat tahsilatı için bir paravan olarak kullanıldığı ileri sürüldü.
Ruhsat alamayan müteahhitlerin derneğe yönlendirildiği, "işlemleri hızlandırma" vaadiyle toplanan milyonlarca liralık rüşvetin Belediye Başkanı Beşikçioğlu dahil yöneticiler arasında paylaştırıldığı ve bir kısmının da İstanbul'daki CHP yönetimine aktarıldığı iddia edildi.
Bu arada İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
"SİZE İŞ YAPTIRMAYIZ" TEHDİDİ
Dernek seçimlerine dahi müdahale edildiğini aktaran F.K., 3 Ekim 2025'te belediye başkanlık makamında yapılan ve Erdal Beşikçioğlu'nun da katıldığı 27 kişilik toplantıda, muhalif müteahhitlerin "İnşaatlarınızı durdururuz, ruhsat vermeyiz, bu bölgede size iş yaptırmayız" sözleriyle açıkça tehdit edildiğini kaydetti.