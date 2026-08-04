Etimesgut Belediyesi'nde şantaj ve tehdit ağı: Rüşvet çarkının boyutları ve müteahhitlere uygulanan baskının detayları dosyada

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması dosyasına giren şok ses kayıtları ve müşteki beyanları ise belediyedeki rüşvet çarkının boyutlarını ve müteahhitlere uygulanan baskıyı gözler önüne serdi.

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Erdal Beşikçioğlu (Fotoğraflar DHA ve AA'dan alınmıştır.) SANTAJ VE TEHDİT MEKANİZMASI



İş insanı F.K., ruhsat işlemleri için belediye yönetiminin ve ekibinin kendilerine her aşamada "kök söktürdüğünü" vurgulayarak şikayetçi oldu. Müştekinin savcılığa sunduğu ses ve video kayıtları, belediye içerisindeki şantaj ve tehdit mekanizmasını tescilledi. Tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı