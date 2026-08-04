TÜİK açıkladı: Güvenlik birimlerine gelen çocuk sayısı 610 bine yaklaştı

2025'te güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 609 bin 959 oldu. Çocukların 196 bin 308'i kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla suça sürüklenme, 92 bin 301'i bilgi alma amacıyla, 18 bin 554'ü kayıp bulunması nedeniyle, 28 bin 251'i kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 751'i ise diğer nedenlerle güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Çocuk olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 0,4'lük düşüş yaşandı. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA İLK SIRADA YARALAMA VAR Suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen çocuklarda en fazla görülen suç türü yaralama oldu. Bu kapsamda çocukların yüzde 41,6'sına yaralama, yüzde 14,7'sine hırsızlık, yüzde 9,7'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak ya da satın almak, yüzde 5,1'ine ise tehdit suçları isnat edildi.

İlk sırada yaralama yer alıyor. MAĞDUR ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 43,9 OLDU Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,9'unu mağdur çocuklar oluşturdu. Mağdur olarak kayıtlara geçen 267 bin 794 çocuğun yüzde 83,9'u suç mağduru, yüzde 16,1'i ise takibi gereken olayların mağduru oldu.

Güvenlik birimlerine gelen çocukların en büyük grubunu mağdurlar oluşturdu. EN YAYGIN MAĞDURİYET TÜRÜ YARALAMA Suç mağduru olarak güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 224 bin 579 çocuğun yaşadığı mağduriyet türlerinde de yaralama ilk sırada yer aldı. Suç mağduru çocukların yüzde 59,2'si yaralama olayları nedeniyle mağdur olurken, yüzde 10,3'ü cinsel suçlar, yüzde 8,5'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 5'i tehdit suçları nedeniyle kayıtlara geçti. Diğer suç türlerinin oranı ise yüzde 17 olarak açıklandı.