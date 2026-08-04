CANLI YAYIN
Geri

TÜİK açıkladı: Güvenlik birimlerine gelen çocuk sayısı 610 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre yıl boyunca güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 609 bin 959 olarak kaydedildi. Olayların büyük bölümünü mağdur çocuklar oluştururken, suça sürüklenen çocuklara en sık yaralama suçu isnat edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TÜİK açıkladı: Güvenlik birimlerine gelen çocuk sayısı 610 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistiklerini açıkladı.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Verilere göre, yıl boyunca güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 609 bin 959 oldu. Çocukların önemli bir bölümünü mağdurlar oluştururken, suça sürüklenen çocuklarda en sık görülen suç türü yaralama olarak kayıtlara geçti.

(Haberin fotoğrafları TÜİK'ten ve AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları TÜİK'ten ve AA'dan alınmıştır.)

ÇOCUKLARIN EN FAZLA GELDİĞİ NEDEN MAĞDURİYET OLDU

2025 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2024 yılına göre yüzde 0,4 azaldı.

Toplam 609 bin 959 olayın 267 bin 794'ünde çocuklar mağdur olarak kayıtlara geçti.

2025'te güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 609 bin 959 oldu.2025'te güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 609 bin 959 oldu.

Çocukların 196 bin 308'i kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla suça sürüklenme, 92 bin 301'i bilgi alma amacıyla, 18 bin 554'ü kayıp bulunması nedeniyle, 28 bin 251'i kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 751'i ise diğer nedenlerle güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Çocuk olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 0,4'lük düşüş yaşandı.Çocuk olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 0,4'lük düşüş yaşandı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA İLK SIRADA YARALAMA VAR

Suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen çocuklarda en fazla görülen suç türü yaralama oldu.

Bu kapsamda çocukların yüzde 41,6'sına yaralama, yüzde 14,7'sine hırsızlık, yüzde 9,7'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak ya da satın almak, yüzde 5,1'ine ise tehdit suçları isnat edildi.

İlk sırada yaralama yer alıyor.İlk sırada yaralama yer alıyor.

MAĞDUR ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 43,9 OLDU

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,9'unu mağdur çocuklar oluşturdu. Mağdur olarak kayıtlara geçen 267 bin 794 çocuğun yüzde 83,9'u suç mağduru, yüzde 16,1'i ise takibi gereken olayların mağduru oldu.

Güvenlik birimlerine gelen çocukların en büyük grubunu mağdurlar oluşturdu.Güvenlik birimlerine gelen çocukların en büyük grubunu mağdurlar oluşturdu.

EN YAYGIN MAĞDURİYET TÜRÜ YARALAMA

Suç mağduru olarak güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 224 bin 579 çocuğun yaşadığı mağduriyet türlerinde de yaralama ilk sırada yer aldı.

Suç mağduru çocukların yüzde 59,2'si yaralama olayları nedeniyle mağdur olurken, yüzde 10,3'ü cinsel suçlar, yüzde 8,5'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 5'i tehdit suçları nedeniyle kayıtlara geçti.

Diğer suç türlerinin oranı ise yüzde 17 olarak açıklandı.

TÜİK açıkladı: Güvenlik birimlerine gelen çocuk sayısı 610 bine yaklaştı-8

SORU
CEVAP
2025 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı kaç oldu?
609 bin 959 oldu.
Çocuk olaylarında 2024 yılına göre nasıl bir değişim yaşandı?
Olay sayısı yüzde 0,4 azaldı.
Güvenlik birimlerine gelen çocukların en büyük grubunu kimler oluşturdu?
Mağdur çocuklar oluşturdu.
2025'te kaç çocuk mağdur olarak kayıtlara geçti?
267 bin 794 çocuk mağdur oldu.
Suça sürüklenen çocuk sayısı kaç oldu?
196 bin 308 çocuk suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.
Suça sürüklenen çocuklarda en fazla görülen suç türü hangisi oldu?
Yaralama suçu oldu.
Suça sürüklenen çocuklarda yaralama suçunun oranı kaç oldu?
Yüzde 41,6 oldu.
Çocukların en sık karıştığı diğer suç türleri hangileri oldu?
Hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları ve tehdit suçları öne çıktı.
Suç mağduru çocukların en fazla yaşadığı mağduriyet türü nedir?
Yaralama oldu.
Suç mağduru çocukların yüzde kaçı yaralama nedeniyle mağdur oldu?
Yüzde 59,2'si yaralama nedeniyle mağdur oldu.
Mağdur çocukların toplam çocuk olayları içindeki oranı kaç oldu?
Yüzde 43,9 oldu.
Bir sonraki Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri ne zaman yayımlanacak?
Ağustos 2027'de yayımlanacak.
Etimesgut Belediyesi'nde şantaj ve tehdit ağı: Rüşvet çarkının boyutları ve müteahhitlere uygulanan baskının detayları dosyada
SONRAKİ HABER

Yeni ses kayıtları dosyada

 Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den CHP'li İBB'ye emsal tepkisi: "50 bin Tuzlalının geleceği siyasi polemik konusu olamaz"
ÖNCEKİ HABER

Bingöl'den CHP'li İBB'ye emsal devri tepkisi
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler