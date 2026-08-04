TÜİK açıkladı: Güvenlik birimlerine gelen çocuk sayısı 610 bine yaklaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre yıl boyunca güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 609 bin 959 olarak kaydedildi. Olayların büyük bölümünü mağdur çocuklar oluştururken, suça sürüklenen çocuklara en sık yaralama suçu isnat edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistiklerini açıkladı.
Verilere göre, yıl boyunca güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 609 bin 959 oldu. Çocukların önemli bir bölümünü mağdurlar oluştururken, suça sürüklenen çocuklarda en sık görülen suç türü yaralama olarak kayıtlara geçti.
ÇOCUKLARIN EN FAZLA GELDİĞİ NEDEN MAĞDURİYET OLDU
2025 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2024 yılına göre yüzde 0,4 azaldı.
Toplam 609 bin 959 olayın 267 bin 794'ünde çocuklar mağdur olarak kayıtlara geçti.
Çocukların 196 bin 308'i kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla suça sürüklenme, 92 bin 301'i bilgi alma amacıyla, 18 bin 554'ü kayıp bulunması nedeniyle, 28 bin 251'i kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 751'i ise diğer nedenlerle güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA İLK SIRADA YARALAMA VAR
Suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen çocuklarda en fazla görülen suç türü yaralama oldu.
Bu kapsamda çocukların yüzde 41,6'sına yaralama, yüzde 14,7'sine hırsızlık, yüzde 9,7'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak ya da satın almak, yüzde 5,1'ine ise tehdit suçları isnat edildi.
MAĞDUR ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 43,9 OLDU
Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,9'unu mağdur çocuklar oluşturdu. Mağdur olarak kayıtlara geçen 267 bin 794 çocuğun yüzde 83,9'u suç mağduru, yüzde 16,1'i ise takibi gereken olayların mağduru oldu.
EN YAYGIN MAĞDURİYET TÜRÜ YARALAMA
Suç mağduru olarak güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 224 bin 579 çocuğun yaşadığı mağduriyet türlerinde de yaralama ilk sırada yer aldı.
Suç mağduru çocukların yüzde 59,2'si yaralama olayları nedeniyle mağdur olurken, yüzde 10,3'ü cinsel suçlar, yüzde 8,5'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 5'i tehdit suçları nedeniyle kayıtlara geçti.
Diğer suç türlerinin oranı ise yüzde 17 olarak açıklandı.