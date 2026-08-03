FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'ye yardım eden Özcan Atlı'nın ifadesi ortaya çıktı: Tutuklanan şüpheli telefon ve GSM hattı verdiğini itiraf etti
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari terörist Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Özcan Atlı'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Atlı, "Salih usta" olarak tanıdığını söylediği Karatepe'ye kullanılmayan cep telefonu ve GSM hattını verdiğini, birlikte alkol aldıklarını anlattı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen ve tutuklanan Özcan Atlı'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Atlı, Karatepe'yi yaklaşık iki yıl önce tanıdığını, "Salih usta" ismini kullandığını bildiği şahsa cep telefonu ve GSM hattı verdiğini ifade etti.
"SALİH USTA" OLARAK TANIŞTIĞINI ANLATTI
Afyonkarahisar'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan 33 yaşındaki Özcan Atlı, savcılıktaki ifadesinde terörist Burkay Karatepe'yi yaklaşık iki yıl önce teyzesinin oğlunun yanında inşaat işlerinde amele olarak çalışırken tanıdığını söyledi.
Karatepe'nin kendisini "Salih" olarak tanıttığını belirten Atlı, zaman içerisinde günlük ücret karşılığında kendi iş yerinde ve çeşitli inşaatlarda çalıştırdığını anlattı.
Atlı, ifadesinde şu değerlendirmede bulundu:
"Zaman içerisinde Salih ustayı yani Burkay Karatepe'yi günlük ücret karşılığı amelelik yapması için iş yerimde ve inşaatlarda çalıştırdım. Salih usta diye tanıdığım Burkay'ın yalnız yaşadığını ve gariban biri olduğunu kendi anlatımlarından ve tavırlarından anladım. Ramazan ayında kendisine erzak yardımında bulunuyordum, Kurban Bayramı'nda da kendisine et yardımında bulunuyordum."
TELEFON VE GSM HATTI VERDİĞİNİ ANLATTI
Burkay Karatepe'yi zaman zaman Yarenler Mahallesi'ndeki evine götürdüğünü, aralarında zamanla samimiyet oluştuğunu söyleyen Atlı, 31 Temmuz 2026 tarihinde yaşananları da ifadesinde anlattı.
Atlı, şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç defa da kendisi ile Hıdırlık mevkisinde alkol almışlığımız olmuştur. 31 Temmuz 2026 günü Salih usta olarak tanıdığım Burkay, beni kayıtlı numarasından farklı bir numaradan arayarak ev sahibiyle aralarında anlaşmazlık olduğunu, bu nedenle yeni bir ev aradığını söyledi. Ben Salih ustayı İmaret Camisi'nin önünden aldım, sonra yemek yedik. Yemek yediğimiz sırada İnaz Deprem Evleri'nde ev bulduğunu söyledi, kendisini oraya bıraktım. Evine geldiğimizde oranın boş olduğunu, kimselerin oturmadığını hatta pencerelerin kırık olduğunu gördüm. Sadece bir tane çekyat vardı. Ben Salih ustaya 'elektrik, su olmadan nasıl yaşayacaksın?' diye sorduğumda 'ben burada 3-4 gün geçici olarak kalacağım, buradan manzara izleyeceğim' dedi. Bana telefon olup olmadığını sordu. Ben de iş yerinde kullanılmayan, iPhone 7 marka cep telefonunu ve içerisinde takılı olan GSM hattını kendisine verdim. Orada bulunduğum esnada beraber viski içtik, ardından onun yanından ayrılıp evime geçtim."
FİRARİ TERÖRİST 1 AĞUSTOS'TA YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan firari Burkay Karatepe'nin 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurmuştu.
Karatepe, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Muğla'ya sevk edildi.
İRTİBATLI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen Özcan Atlı ise 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atlı, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.