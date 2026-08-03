Bakan Göktaş açıkladı! Orman yangınlarının ardından devlet desteği: Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'ya 25 milyon lira kaynak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illere ilk etapta 25 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Göktaş, hasar tespit çalışmaları ile hane ziyaretlerinin de aralıksız sürdüğünü belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının ardından yürütülen destek çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, yangından etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dört ile toplam 25 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirerek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerimize 25 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İllerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi ve hasar tespit çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."