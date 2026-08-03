Bakan Göktaş açıkladı! Orman yangınlarının ardından devlet desteği: Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'ya 25 milyon lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)



Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerimize 25 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İllerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi ve hasar tespit çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."