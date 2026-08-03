CANLI YAYIN
Geri

Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Bakan Gürlek Mumcu Ailesi ile görüşecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesinin talebi üzerine 6 Ağustos Perşembe günü aileyle bir araya gelecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Bakan Gürlek Mumcu Ailesi ile görüşecek

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu öldürüldü.

Mumcu suikastının üzerinden 33 yıl geçerken, merhum gazetecinin ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu istedi. Bakan Gürlek, aileden gelen talep üzerine randevu verdi.

Buna göre Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesi ile 6 Ağustos Perşembe günü bir araya gelecek.

Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Bakan Gürlek Mumcu Ailesi ile görüşecek-2 Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Bakan Gürlek Mumcu Ailesi ile görüşecek-3 Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Bakan Gürlek Mumcu Ailesi ile görüşecek-4
FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'ye yardım eden Özcan Atlı'nın ifadesi ortaya çıktı: Tutuklanan şüpheli telefon ve GSM hattı verdiğini itiraf etti
SONRAKİ HABER

FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yardım itirafı ortaya çıktı

 Sayıştay Başkanlığı 25 denetçi yardımcısı adayı alımı
ÖNCEKİ HABER

Sayıştay Başkanlığı 25 denetçi yardımcısı adayı alımı
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler