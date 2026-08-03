Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Bakan Gürlek Mumcu Ailesi ile görüşecek

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu öldürüldü.



Mumcu suikastının üzerinden 33 yıl geçerken, merhum gazetecinin ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu istedi. Bakan Gürlek, aileden gelen talep üzerine randevu verdi.



Buna göre Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesi ile 6 Ağustos Perşembe günü bir araya gelecek.

Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

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