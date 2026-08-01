Vahap Seçer’in kardeşi Ali'den Özel’in kasası Gözeçen'e “sır” transfer... İletişim yok ilişki var! Zamanlama tam seçim öncesi
Özgür Özel’in eski danışmanı Cem Yüzer ile Demirhan Gözaçan’ın tutuklandığı rüşvet operasyonunda para izleri Akdeniz’e uzandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ortağı olduğu şirketin genel müdürü Ali Seçer’in hesabından, Özgür Özel’in kasası olduğu öne sürülen tutuklu şüpheli Demirhan Gözaçan’a 2023 seçimleri öncesinde tek işlemde 250 bin lira gönderildiği saptandı. MASAK incelemesine takılan şüpheli mali işlemde Gözaçan parayı gönderen kişiyi tanımadığını iddia ederken, HTS kayıtlarında taraflar arasında hiçbir iletişim bulunmaması dikkat çekti. Operasyonda gözaltına alınan Ali Seçer sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturmasında MASAK raporları, siyaset dünyasını yakından ilgilendiren para hareketlerini ortaya çıkardı.
SEÇİM ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN TRANSFER
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarına göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ortağı olduğu şirkette genel müdürlük yapan kardeşi Ali Seçer'in hesabından Demirhan Gözaçan'ın hesabına 17 Nisan 2023 tarihinde tek işlemde 250 bin lira aktarıldı.
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen para transferinin açıklama bölümüne "bağış" yazıldığı saptandı.
Soruşturmanın mali ayağında saptanan bu transfer dosyanın en dikkat çekici unsurları arasına girdi.
İŞLETİŞİM YOK PARA İLİŞKİSİ VAR
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Demirhan Gözaçan, Ali Seçer'i tanımadığını dile getirdi.
Hesabına gönderilen paranın kaynağı sorulan Gözaçan, "Seçim çalışmalarına katkı amacıyla yatırılmış olabilir." diye konuştu.
Yapılan HTS incelemelerinde Gözaçan ile Ali Seçer ve Vahap Seçer arasında doğrudan iletişim kaydına rastlanmadığı belirlendi.
Taraflar arasında iletişim bulunmamasına rağmen söz konusu paranın hangi ilişki kapsamında gönderildiği soruşturmanın cevap aranan başlıkları arasında yer aldı.
MASAK RAPORU İKİNCİ OPERASYONU GETİRDİ
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlarına yönelik 10 Haziran 2026 tarihinde ilk operasyon düzenlenmişti.
Bu operasyonda Demirhan Gözaçan, Özgür Özel'in eski danışmanı ve Şehzadeler Belediyesi iştirak şirketi müdürü Cem Yüzer ile Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir tutuklanmıştı.
Tutuklanan şüphelilerin MASAK ve HTS kayıtları üzerindeki incelemelerde yeni isimlere ulaşılması üzerine 16 Temmuz 2026 tarihinde Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı ikinci operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen 14 adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ALİ SEÇER HAKKINDA EV HAPSİ KARARI
İkinci operasyon kapsamında gözaltına alınan Ali Seçer hakkında, kalbinde iki stent bulunması ve kısa süre önce hastaneden taburcu edilmesi dikkate alınarak ev hapsi talep edildi.
Mahkeme heyeti Ali Seçer hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Dosya kapsamında 4 tutuklu ve 7 adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli bulunuyor.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın MASAK raporları doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.