Vahap Seçer’in kardeşi Ali'den Özel’in kasası Gözeçen'e “sır” transfer... İletişim yok ilişki var! Zamanlama tam seçim öncesi

Bu operasyonda Demirhan Gözaçan, Özgür Özel'in eski danışmanı ve Şehzadeler Belediyesi iştirak şirketi müdürü Cem Yüzer ile Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir tutuklanmıştı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlarına yönelik 10 Haziran 2026 tarihinde ilk operasyon düzenlenmişti.

Özgür Özel ile Demirhan Gözaçan

Taraflar arasında iletişim bulunmamasına rağmen söz konusu paranın hangi ilişki kapsamında gönderildiği soruşturmanın cevap aranan başlıkları arasında yer aldı.

Tutuklanan şüphelilerin MASAK ve HTS kayıtları üzerindeki incelemelerde yeni isimlere ulaşılması üzerine 16 Temmuz 2026 tarihinde Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı ikinci operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen 14 adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Seçer

ALİ SEÇER HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

İkinci operasyon kapsamında gözaltına alınan Ali Seçer hakkında, kalbinde iki stent bulunması ve kısa süre önce hastaneden taburcu edilmesi dikkate alınarak ev hapsi talep edildi.

Mahkeme heyeti Ali Seçer hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Dosya kapsamında 4 tutuklu ve 7 adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli bulunuyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın MASAK raporları doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.