Manisa merkezli rüşvet operasyonu: CHP’li isim dahil 12 gözaltı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer’in tutuklandığı rüşvet soruşturması kapsamında Manisa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletildi. Demirhan Gözaçan ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri, Manisa merkezli İzmir, Muğla, İstanbul ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili A.A.C. ile Ü.Ö.O., M.B., T.S.Ö., Y.K., M.Y., A.Ç., S.O., Ş.Ç., N.K., S.Ç. ve F.G. gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan B.U. ile A.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
SORUŞTURMADA 10 HAZİRAN'DA OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlenmişti.
Soruşturmada, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları incelenmişti.
Elde edilen tespitler doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyal ve dokümanlara incelenmek üzere el konulmuştu.
ÖZKAN YALIM'DAN 1 MİLYON TL İDDİASI
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Özkan Yalım'ın, Denizli'de Demirhan Gözaçan'a 1 milyon TL teslim ettiğini beyan ettiği belirtilmişti.
Daha önce "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklanan Gözaçan, bu dosya kapsamında da tutuklanmıştı.
Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.