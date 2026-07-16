Manisa merkezli rüşvet operasyonu: CHP’li isim dahil 12 gözaltı

Haklarında gözaltı kararı bulunan B.U. ile A.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili A.A.C. ile Ü.Ö.O., M.B., T.S.Ö., Y.K., M.Y., A.Ç., S.O., Ş.Ç., N.K., S.Ç. ve F.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyal ve dokümanlara incelenmek üzere el konulmuştu.

Elde edilen tespitler doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlenmişti.

ÖZKAN YALIM'DAN 1 MİLYON TL İDDİASI

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Özkan Yalım'ın, Denizli'de Demirhan Gözaçan'a 1 milyon TL teslim ettiğini beyan ettiği belirtilmişti.

Daha önce "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklanan Gözaçan, bu dosya kapsamında da tutuklanmıştı.

Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel