Rüşvet soruşturması: Özgür Özel'in eski makam şoförü tutuklandı

Şüpheliler çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı.

Cem Yüzer'in evinde yapılan aramada 1 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 tablet, 1 notebook ve 80 bin TL nakit para ele geçirildi.

Cem Yüzer'in Manisa Milletvekili Özgür Özel'in eski makam şoförü, Anıl Demir'in ise Demirhan Gözaçan'ın şoförü olduğu belirlendi.

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ifadesinde Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi.

İstanbul merkezli rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir tutuklandı.

Cem Yüzer'in Manisa Milletvekili Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu , Anıl Demir'in ise soruşturma kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın şoförlüğünü yaptığı öğrenildi.

İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda, Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir tutuklandı.

SORUŞTURMA MANİSA'YA UZANDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Manisa'ya uzandı. Soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları, operasyonun düğmesine basılmasını sağladı.

ÖZKAN YALIM'IN İFADESİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. 'Rüşvet ve suç örgütü' üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Demirhan Gözaçan ile bağlantılı olduğu belirlenen isimlere yönelik yürütülen derinlemesine incelemelerde yeni detaylara ulaşıldı.