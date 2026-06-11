Rüşvet soruşturması: Özgür Özel'in eski makam şoförü tutuklandı
İstanbul merkezli rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Manisa’ya uzandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" ifadesinde bahsettiği 1 milyon TL'lik rüşvet trafiği, MASAK ve HTS kayıtlarıyla kesinleşti. Operasyonda gözaltına alınan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in eski makam şoförü olan Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile şüpheli Anıl Demir tutuklandı.
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- İstanbul merkezli rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir tutuklandı.
- Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ifadesinde Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi.
- Cem Yüzer'in Manisa Milletvekili Özgür Özel'in eski makam şoförü, Anıl Demir'in ise Demirhan Gözaçan'ın şoförü olduğu belirlendi.
- Cem Yüzer'in evinde yapılan aramada 1 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 tablet, 1 notebook ve 80 bin TL nakit para ele geçirildi.
- Şüpheliler çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı.
İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda, Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir tutuklandı.
Cem Yüzer'in Manisa Milletvekili Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu, Anıl Demir'in ise soruşturma kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın şoförlüğünü yaptığı öğrenildi.
SORUŞTURMA MANİSA'YA UZANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Manisa'ya uzandı. Soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları, operasyonun düğmesine basılmasını sağladı.
ÖZKAN YALIM'IN İFADESİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI
Tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. 'Rüşvet ve suç örgütü' üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Demirhan Gözaçan ile bağlantılı olduğu belirlenen isimlere yönelik yürütülen derinlemesine incelemelerde yeni detaylara ulaşıldı.
Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifadesinde Demirhan Gözaçan'ın savcılığa verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Özgür Özel'in talimatıyla spor çanta içinde 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettim. O da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu" demişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
EVLERİNDE ARAMA YAPILDI
Cem Yüzer'in ikamet aramasında 1 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet, 1 adet notebook ve 80 bin tl nakit para bulunurken Anıl Demir'in ise şahsın ikamet aramasında 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.
TUTUKLANDILAR
İşlemlerin bitmesiyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilen şüpheliler, çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından tutuklandı.
Ayrıca İstanbul CBS nin soruşturması kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından tutuklandı.