İstanbul Havalimanı’nda 4. pist için geri sayım başladı: Taksi süreleri azalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak 4. ana pistteki çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, havalimanının mevcut durumda kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pist ile hizmet verdiğini hatırlattı. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistindeki çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasını, pistimizin ise teknik testlerin tamamlanmasının ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.