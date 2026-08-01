İstanbul Havalimanı’nda 4. pist için geri sayım başladı: Taksi süreleri azalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın operasyon gücünü artıracak 4. ana pistte sona gelindiğini açıkladı. 2 bin 820 metre uzunluğundaki yeni pistin yılın son çeyreğinde hizmete alınmasıyla taksi süreleri azalacak, hava trafiği daha verimli yönetilecek ve dörtlü bağımsız pist işletmeciliği hedefine önemli katkı sağlanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak 4. ana pistteki çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, havalimanının mevcut durumda kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pist ile hizmet verdiğini hatırlattı.
Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistindeki çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasını, pistimizin ise teknik testlerin tamamlanmasının ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
TAKSİ SÜRELERİ AZALACAK
Yeni pistin operasyonel katkılarına değinen Uraloğlu, "Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek." dedi.
"DÖRTLÜ PİST İŞLETMECİLİĞİ HEDEFİMİZE GÜÇ KATACAK"
Yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını, aynı zamanda gelecekte uygulanacak dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacağını belirten Uraloğlu, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgâr koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.