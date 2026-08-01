Faili meçhullerde yeni perde: Balıkesir’de bebek cinayeti, Adana’da silahlı saldırı dosyaları çözüldü
Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla Balıkesir Bandırma ilçesinde 17 yıl önce işlenen bebek cinayeti ile Adana Ceyhan ilçesinde 4 yıl önce gerçekleşen silahlı saldırı dosyaları çözüldü. Bandırma ilçesinde çöpte bulunan bebeğin biyolojik babası 17 yıl sonra DNA testiyle saptanarak tutuklandı. Ceyhan ilçesinde işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinde HTS kayıtları ile kamera görüntülerinin incelenmesiyle azmettirici, tetikçiler ve delilleri karartan şüpheliler tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığın kararlılıkla kaldırılacağını bildirdi.
Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Balıkesir Bandırma ile Adana Ceyhan ilçelerinde yıllardır çözülemeyen iki ayrı cinayet dosyası aydınlatıldı.
17 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI
Bandırma ilçesinde 10 Mayıs 2009 tarihinde çöp konteynerinde poşete konulmuş halde kız bebek cesedi bulunmasıyla ilgili dosya yeniden açıldı. Olayın yaşandığı dönemde bebeğin annesi tespit edilerek 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Bebeğin babasının kimliği uzun yıllar saptanamamıştı.
Dosyanın yeniden incelenmesiyle bebeğin bulunduğu poşet üzerinde şüpheli U.C.'ye ait parmak izi tespit edildi. Şahit beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları ile Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi neticesinde şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan U.C., "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
HTS VE KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ
Adana Ceyhan ilçesinde 4 Haziran 2022 tarihinde Eyyüp Özbadem isimli vatandaşın motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayı da çözüme kavuşturuldu. Şüphelilere ait HTS ile baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar ve şahit beyanatları yeniden değerlendirildi.
Cinayetin H.A.'nın azmettirmesiyle B.G. ile S.B. tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
M.A. ile O.K.'nin faillere yardım ettikleri saptandı.
Şüphelilerin olay öncesindeki görüntülerini içeren kamera kayıtlarının M.Ö. ile U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiği tespit edildi.
Operasyon sonucunda cinayetle bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Delilleri gizledikleri belirlenen 2 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi.
"HİÇBİR DOSYA KADERİNE TERK EDİLMEYECEK"
Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının toplum vicdanındaki yaraları sardığını aktaran Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimiz bilmelidir ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır. Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız." ifadelerini kullandı.