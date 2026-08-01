Faili meçhullerde yeni perde: Balıkesir’de bebek cinayeti, Adana’da silahlı saldırı dosyaları çözüldü

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Balıkesir Bandırma ile Adana Ceyhan ilçelerinde yıllardır çözülemeyen iki ayrı cinayet dosyası aydınlatıldı. Cinayeti cinayetle kapatmaya çalıştılar! Hatayda bahçeye gömülen kadın katli aydınlatıldı Cinayeti cinayetle kapatmaya çalıştılar! Hatay'da bahçeye gömülen kadın katli aydınlatıldı

17 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI Bandırma ilçesinde 10 Mayıs 2009 tarihinde çöp konteynerinde poşete konulmuş halde kız bebek cesedi bulunmasıyla ilgili dosya yeniden açıldı. Olayın yaşandığı dönemde bebeğin annesi tespit edilerek 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Bebeğin babasının kimliği uzun yıllar saptanamamıştı. Dosyanın yeniden incelenmesiyle bebeğin bulunduğu poşet üzerinde şüpheli U.C.'ye ait parmak izi tespit edildi. Şahit beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları ile Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi neticesinde şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan U.C., "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. 6 faili meçhul daha aydınlatıldı: İsim isim o dosyalar! Müge Anlıda gündeme gelen Selbi Uyğur olayı çözüldü