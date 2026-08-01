'O BAĞIŞÇILAR' KİM? Kampanyaya ilişkin önceki gün istatistikleri duyuran Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, "İlk 24 saatte 31 bin 934 vatandaşımız tarafından 113 milyon 841 bin 910 lira bağışta bulunulmuştur" bilgisini paylaştı.

Söz konusu istatistik de tartışmaları beraberinde getirdi. "Yüzde 35 ile başlıyoruz" iddiasını dile getiren partinin büyük propagandalar eşliğinde başlatılan kampanyasına ilk gün yalnızca 32 bin kişinin destek vermesi kafalarda soru işareti bıraktı. Bağışçıların büyük bölümünün, zaten Özgür Özel ve ekibiyle yol yürüyen yurt genelindeki il-ilçe örgüt üyeleri olduğu değerlendiriliyor.

Büyük ölçekli bağışları kimlerin yaptığı da bir başka merak konusu oldu. CHP Meclis Grubu'nun X platformundaki hesabını gasp ederek Yeni Parti'nin resmi hesabı haline getiren parti yönetimi, burada da beklediği ivmeyi hâlâ yakalayamadı. 155 bin takipçiye sahipken CHP'den çalınan hesapta, 1 haftalık süre zarfında yalnızca 150 bin takipçi artışı yaşandı. CHP'nin resmi X hesabını ise hâlâ 2.7 milyon kullanıcı takip ediyor.