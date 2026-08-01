Özel’ın bağış çağrısına CHP’lilerden 1 kuruşluk cevap: Baba ocağı dediniz ihanet ettiniz
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı bağış kampanyasına CHP'lilerden 'kuruşlu' tepki geldi. Banka komisyonlarını göze alarak hesaplara 1 kuruş ve 1 lira gönderen CHP'liler, parti yönetimini tiye alırken; CHP yönetiminden de içerideki Yeni Parti sempatizanlarına yönelik disiplin süreci sinyali geldi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün başlattığı bağış kampanyası, CHP'lileri de harekete geçirdi. Birçok CHP'li, Yeni Parti tarafından paylaşılan hesaplara 1 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş ve 1 lira göndererek 'ayrılıkçı' gruba tepkilerini gösterdi. Bağış dekontlarının açıklama kısımlarına da dikkat çeken ifadeler yazıldı.
'SİLİVRİ UŞAĞINA BOYUN EĞMEYİN'
Bir vatandaşın 1 liralık havale sonrası açıklama kısmına, "Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" cümlelerini yazarak Özgür Özel'i hedef aldığı görüldü. Daha tepkili diğer CHP'liler ise havaleler üzerinden argo kelimelerle Yeni Parti yönetimini hedef aldı. Banka komisyon bedelini dahi ödemeyi göze alarak CHP'lilerin başlattığı bu karşı hamle, sosyal medyada da gündem oldu.
CHP'LİLERE 'BAĞIŞ YAPIN' BASKISI
Öte yandan Yeni Partili isimlerin CHP'li örgüt üyelerini de arayarak bağış yapmaya zorladığı iddia ediliyor. Ayrıca Whatsapp'taki bazı yerel CHP gruplarına Yeni Parti'nin IBAN bilgilerinin peş peşe ve ısrarla atılarak bağış toplanmaya çalışıldığı bildirildi.
'O BAĞIŞÇILAR' KİM?
Kampanyaya ilişkin önceki gün istatistikleri duyuran Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, "İlk 24 saatte 31 bin 934 vatandaşımız tarafından 113 milyon 841 bin 910 lira bağışta bulunulmuştur" bilgisini paylaştı.
Söz konusu istatistik de tartışmaları beraberinde getirdi. "Yüzde 35 ile başlıyoruz" iddiasını dile getiren partinin büyük propagandalar eşliğinde başlatılan kampanyasına ilk gün yalnızca 32 bin kişinin destek vermesi kafalarda soru işareti bıraktı. Bağışçıların büyük bölümünün, zaten Özgür Özel ve ekibiyle yol yürüyen yurt genelindeki il-ilçe örgüt üyeleri olduğu değerlendiriliyor.
Büyük ölçekli bağışları kimlerin yaptığı da bir başka merak konusu oldu. CHP Meclis Grubu'nun X platformundaki hesabını gasp ederek Yeni Parti'nin resmi hesabı haline getiren parti yönetimi, burada da beklediği ivmeyi hâlâ yakalayamadı. 155 bin takipçiye sahipken CHP'den çalınan hesapta, 1 haftalık süre zarfında yalnızca 150 bin takipçi artışı yaşandı. CHP'nin resmi X hesabını ise hâlâ 2.7 milyon kullanıcı takip ediyor.
CHP'DEKİ 'TRUVALARA' DİSİPLİN YOLDA
Kritik MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından, yeniden CHP'yi ele geçirebilmek amacıyla CHP içerisinde bırakılan siyasilere net mesaj verdi. Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke başta olmak üzere CHP'den istifa etmeyip Yeni Parti'ye çalışan isimleri hedef alan Sarı, "Bir siyasi parti üyesiyseniz ona uygun hareket etmeniz gerekir. Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine çalışamazsınız. Bu ahlaki bir meseledir. Biz bu konuyu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup, başka bir parti için çalışan arkadaşlarımız için bir disiplin süreci işleteceğiz" dedi.
"CHP şaibeli insanların partisi olamaz" ifadelerini kullanan Sarı, Özel ve ekibinin Yeni Parti'yi kurarak CHP geçmişini tamamen silme gayreti içerisinde olduğunu da ima ederek, "Kendileri 'Biz CHP'nin bagajlarından kurtuluyoruz, biz artık CHP'den ayrıyız' diyorlar. Geçmiş kararları hep birlikte aldık. CHP bir bagajsa biz bu bagajı taşımaya hazırız ve taşıyoruz" diye konuştu.
Haber: Murathan YILDIRIM