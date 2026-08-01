Ferdi Zenginoğlu ve Ömer Günel (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

"SEN TANIDIKSIN 2,5 MİLYON YETER"

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, yapacağı inşaatın arsasını ticariye çevirmek için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e gidip durumu anlattığını söyleyen Zenginoğlu şunları söyledi: "Bana, 'Evet bilgim var, başvuru evraklarını gördüm, normalde daha yüksek bir rakam aldığımızı biliyorsun, ancak seninle tanışıklığımız olduğu için 2,5 milyon TL verirsen hallederiz' dedi. Daha sonra parayı 1,6 milyon TL'ye indirip, 'Bir kısmını peşin, diğer kısmını da yavaş yavaş verirsin' dedi. Teklifi kabul ettim. Parayı teslim ettikten kısa bir süre sonra değişiklik yapıldı. Ancak, AK Partili meclis üyeleri itiraz edince, komisyon imarımı 5 kattan 2 kata düşürdü. Konuyu Günel'e söyleyince, 'Kaybını başka projede telafi ederiz' deyip parayı geri vermedi.