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Kuşadası Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi! Rüşvetin üssü Kuşadasıspor: Müteahhit kirli ağı anlattı

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet çarkının nasıl döndüğünü etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit tek tek anlattı: Bir inşaat şirketinden ruhsat izni karşılığı alınan rüşvet, bir dönem başkanı olduğum Kuşadasıspor üzerinden tahsil edildi.

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Kuşadası Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi! Rüşvetin üssü Kuşadasıspor: Müteahhit kirli ağı anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında Başkan Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu müteahhit Ferdi Zenginoğlu, belediyedeki kirli rüşvet ağını tek tek anlattı.

Ferdi Zenginoğlu ve Ömer Günel (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Ferdi Zenginoğlu ve Ömer Günel (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

"SEN TANIDIKSIN 2,5 MİLYON YETER"

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, yapacağı inşaatın arsasını ticariye çevirmek için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e gidip durumu anlattığını söyleyen Zenginoğlu şunları söyledi: "Bana, 'Evet bilgim var, başvuru evraklarını gördüm, normalde daha yüksek bir rakam aldığımızı biliyorsun, ancak seninle tanışıklığımız olduğu için 2,5 milyon TL verirsen hallederiz' dedi. Daha sonra parayı 1,6 milyon TL'ye indirip, 'Bir kısmını peşin, diğer kısmını da yavaş yavaş verirsin' dedi. Teklifi kabul ettim. Parayı teslim ettikten kısa bir süre sonra değişiklik yapıldı. Ancak, AK Partili meclis üyeleri itiraz edince, komisyon imarımı 5 kattan 2 kata düşürdü. Konuyu Günel'e söyleyince, 'Kaybını başka projede telafi ederiz' deyip parayı geri vermedi.

Kuşadası Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi! Rüşvetin üssü Kuşadasıspor: Müteahhit kirli ağı anlattı-3

RUHSAT YALANI

2023 seçimlerinden 2-3 ay önce Başkan Günel'in ricasıyla Kuşadasıspor'a başkan oldum. Helvacı Yapı'nın sahibinin oğlu arayıp, 'Kuşadasıspor için sana elden 1 milyon TL vereceğim' dedi. Ne parası olduğunu sorduğumda 'Ruhsat işleriyle alakalı, Başkan Günel o şekilde talimat verdi' dedi. Almayınca resmi hesaba yatırdı. Bir hafta sonra, parayı neden gönderdiğini sorduğumda, 'Başkan ruhsat için 3 milyon TL istedi, 2 milyonu elden başkana teslim ettik. Bir milyonu da sana elden vermemizi istemişti. Ancak sen kabul etmeyince Kuşadasıspor'un hesabına yatırdık' dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı GünelKuşadası Belediye Başkanı Günel

"SIKINTI ÇIKARMA" DEDİ

Başkanlığımın sonunda Günel, Kuşadasıspor'u almaya talip olan Ertan Can Yazıcı'ya 60 milyon TL'ye satacağını, 50 milyonu kulübün hesabına göndereceğini, 10 milyonu da kendisinin alacağını söyleyerek, 'Sıkıntı çıkarma' dedi. Kulüpten 5 milyon 700 bin TL alacağımın olduğunu söylediğimde ise 'Kuşadasıspor'dan kim şimdiye kadar parasını geri alabilmiş, başkanlık yaptığın dönemdeki kariyerine say"'dedi. 2025'te belediyeye ait 550-600 milyon TL değerindeki arsayı, 320 milyon liraya sattılar. Arsayı alan, başkana da 50 milyon lira karşılığı dövizi teslim etti.

CHP Aydın Milletvekili Bülent TezcanCHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan

CHP'Lİ TEZCAN CEZAEVİNE GELİP "SESSİZ KAL" DEDİ

Tutuklandıktan sonra, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan beni cezaevinde 2 kez ziyaret edip sessiz kalmamı isteyerek, bir şey anlatmamam gerektiğini, bunun karşılığında dışarıya çıktıktan sonra daha güzel işler yapacağımızı söyledi. Tehditvari söylemlerle üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Normalde Bülent Tezcan benim Kuşadası'nda yaşadığımı dahi bilmez."

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