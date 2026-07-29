İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail, Batı Şeria'da da uyguladığı saldırgan politika bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Faturayı bölgenin tamamı ödemektedir. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle küresel petrol arzında en büyük şoklar yaşanmaktadır. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktür de hamdolsun çoklu şokları başarıyla yürütüyoruz.

Bu süreçte üreticimizi, ihracatçımızı ve reel sektörümüzü desteklemeyi ihmal etmiyoruz. Sübvansiyonlu kredi hacmini yükselttik, uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Sadece bu dönemde 1 trilyonluk destek paketini devreye aldık. 724 bin çiftçime ve esnafımıza finansman destekleri sunduk. Turizm sektöründe vergi yükünü yarıya indirdik, turizmde istihdam için destek uygulamasını başlatıyoruz. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi sektörlerde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DİMDİK AYAKTADIR"

Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce ve potansiyele sahiptir. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Savaş kaynaklı maliyetlerin etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz. Siyasette güven yönetimde istikrar olduğu sürece her engelin üstesinden geliriz. Türkiye geçmişte demokrasi açığı ile birlikte güven eksiğini yaşamıştır. Bunun neye mal olduğunu çok iyi bilir. Ülkemize ödettiği bedellerin en başında terör meselesi vardır. Bakınız burada bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum.

Başkan Erdoğan: Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörün Türkiye ekonomisine maliyetleri... İstihdamdaki kayıp 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Terör kaynaklı kayıplar kamu maliyesi tarafında da çift yönlü baskıya neden olmuştur. Vergi kaybımız 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Yatırım, istihdam, finansman... Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor. Terörsüz Türkiye süreci menzile ulaştığında sadece analar başını yastığa huzurla koymayacak, ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulacak. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz süreci milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız.

Önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini, siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır.

"TÜRKİYE, KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİNİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAK"

Kıbrıs'taki mesele egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün kabulü meselesidir. Türkiye Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı zulme son vermiştir. Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz.

Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Yanlış hesap yapanlara hatırlatıyorum. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyecektir. Eski acıların yaşanmasına asla izin vermeyecektir.

ORMAN YANGINLARI

Muğla Balıkesir Antalya'daki orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 929 kara aracı ve personellerimiz çaba sarf ediyor. Bizde çalışmaları takip ediyoruz. Kendi yangınlarımıza müdahale ederken ihtiyaç duyan ülkelere de yardım ediyoruz. Başta İspanya ve Fransa olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele eden tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Açık alanlarda ateş yakmayalım, topraklarımıza zarar veren anız yakma işinden vazgeçelim, girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım. Ekiplerimize tekrar başarılar diliyor, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum.

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