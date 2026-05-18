Ruhsat almak isteyene kıskaç! Üsküdar Belediyesi'ne irtikap soruşturmasında 7 tutuklama
Üsküdar Belediyesi’ne yönelik “irtikap” soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerin belediye iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş. ile “danışmanlık” adı altında sözleşme imzalamaya zorlandığı ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. İstanbul ve Muğla’daki eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı tutuklanırken, soruşturmada çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
- Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerin belediye iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş. ile danışmanlık sözleşmesi imzalamaya zorlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
- İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 13 ve Muğla'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
- Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci dahil 7 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı irtikap suçundan mahkeme tarafından tutuklandı.
- Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu ve soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Belediyesi'nde imar ve yapı ruhsatı süreçleri üzerinden haksız kazanç sağlandığı ihbarları üzerine geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip başlattı.
Yapılan incelemelerde, belediyeden ruhsat almak isteyen müteahhitlerin adeta bir kıskaca alındığı ve belediye iştiraki olan Kent Hizmetleri A.Ş. ile göstermelik "danışmanlık sözleşmeleri" imzalamaya mecbur bırakıldıkları belirlendi.
Operasyon için düğmeye basan ekipler, rüşvet çarkını organize ettiği iddia edilen üst düzey isimleri tek tek gözaltına aldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;
DANIŞMANLIK ADI ALTINDA İRTİKAP
Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin emir, talimat ve gözetiminde; Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerin Kent Hizmetleri A.Ş ile "danışmanlık hizmeti" adı altında sözleşme imzalamaya zorlanmaları suretiyle haksız kazanç elde edildiğine ve şüphelilerin iştirak halinde "irtikap" suçunu işlediklerine yönelik deliller elde edilmiştir.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Bu kapsamda, 15.05.2026 tarihinde İstanbul (13) ve Muğla (1) illerinde toplam 14 adrese eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş; 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 7 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama talep edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verilmiştir.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam etmektedir.
|Sıra No
|Adı Soyadı
|Kurum / İstihdam Türü
|1
|Uğur Çağatay Cayak
|Üsküdar Belediyesi Personeli
|2
|Adem Bağcı
|Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent A.Ş. Personeli
|3
|Hülya Koçak Tanrısever
|Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent A.Ş. Personeli
|4
|Burak Mesutoğlu
|Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent A.Ş. Personeli
|5
|Abdurrahmen Ethem Dilek
|Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent A.Ş. Personeli
|6
|Samet Bayrak
|Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent A.Ş. Personeli
|7
|Serdar Ayhan
|Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent A.Ş. Personeli