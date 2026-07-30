CHP'deki "paralı figüran" soruşturması: Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı

CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım töreninde para karşılığı figüran taşındığı yönündeki iddiaların ardından Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı. ROZET TAKMA TÖRENİNDE "CAST AJANSI" İDDİASI

CHP-Yeni Parti geriliminin ilk somut yansıması, 25 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen rozet takma töreninde yaşandı. Yeni Parti çevreleri, CHP etkinliğinde ajanslar aracılığıyla ücretli figüranlardan kalabalık oluşturulduğunu ileri sürdü. Etkinlik alanında dizi ve film oyuncularının ajans görevlileri tarafından koordine edildiği ve katılımcılara slogan talimi yaptırıldığı öne sürüldü. CHPde figüran polemiği! Geçmişte tartışma yaratan isimler yeniden gündemde CHP'de figüran polemiği! Geçmişte tartışma yaratan isimler yeniden gündemde İmamoğlu-Özel yandaşı Birgün'de yer alan haberde, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı CHP üye katılım törenine, üç farklı cast ajansı aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce figüran getirildi." ifadeleri dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ: "AHLAK DIŞI İFTİRA"

Ortaya atılan iddialara Kılıçdaroğlu cephesinden tepki geldi. Yaşananları "ahlak dışı iftira" olarak nitelendiren parti kurmayları, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen ve üye törenini yöneten Gürsel Tekin ise iddialara ilişkin "FETÖvari kumpas" dedi. Film fırıldak başladı: CHPnin rozet etkinliğine paralı figüran operasyonu... 950 TLlik iddiaya soruşturma başlatıldı Film fırıldak başladı: CHP'nin rozet etkinliğine paralı figüran operasyonu... "950 TL'lik" iddiaya soruşturma başlatıldı BAŞSAVCILI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin dün gerçekleştirilen üye katılım törenine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin 26 Temmuz'da soruşturma başlatt.