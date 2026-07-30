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CHP'deki "paralı figüran" soruşturması: Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı

CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım töreninde cast ajansları aracılığıyla paralı figüran kullanıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Gürsel Tekin'in suç duyurusunun ardından Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı.

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CHP'deki "paralı figüran" soruşturması: Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı

CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım töreninde para karşılığı figüran taşındığı yönündeki iddiaların ardından Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı.

ROZET TAKMA TÖRENİNDE "CAST AJANSI" İDDİASI
CHP-Yeni Parti geriliminin ilk somut yansıması, 25 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen rozet takma töreninde yaşandı. Yeni Parti çevreleri, CHP etkinliğinde ajanslar aracılığıyla ücretli figüranlardan kalabalık oluşturulduğunu ileri sürdü. Etkinlik alanında dizi ve film oyuncularının ajans görevlileri tarafından koordine edildiği ve katılımcılara slogan talimi yaptırıldığı öne sürüldü.

CHPde figüran polemiği! Geçmişte tartışma yaratan isimler yeniden gündemdeCHPde figüran polemiği! Geçmişte tartışma yaratan isimler yeniden gündemde
CHP'de figüran polemiği! Geçmişte tartışma yaratan isimler yeniden gündemde

İmamoğlu-Özel yandaşı Birgün'de yer alan haberde, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı CHP üye katılım törenine, üç farklı cast ajansı aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce figüran getirildi." ifadeleri dikkat çekti.

CHP'deki "paralı figüran" soruşturması: Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı-2

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ: "AHLAK DIŞI İFTİRA"
Ortaya atılan iddialara Kılıçdaroğlu cephesinden tepki geldi. Yaşananları "ahlak dışı iftira" olarak nitelendiren parti kurmayları, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen ve üye törenini yöneten Gürsel Tekin ise iddialara ilişkin "FETÖvari kumpas" dedi.

Film fırıldak başladı: CHPnin rozet etkinliğine paralı figüran operasyonu... 950 TLlik iddiaya soruşturma başlatıldıFilm fırıldak başladı: CHPnin rozet etkinliğine paralı figüran operasyonu... 950 TLlik iddiaya soruşturma başlatıldı
Film fırıldak başladı: CHP'nin rozet etkinliğine paralı figüran operasyonu... "950 TL'lik" iddiaya soruşturma başlatıldı

BAŞSAVCILI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin dün gerçekleştirilen üye katılım törenine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin 26 Temmuz'da soruşturma başlatt.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen, yeni üyelere ve daha önce partiden ihraç edilip yeniden katılan üyelere rozet takma törenine katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf Anadılu Ajansı'ndan alınmıştır)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen, yeni üyelere ve daha önce partiden ihraç edilip yeniden katılan üyelere rozet takma törenine katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf Anadılu Ajansı'ndan alınmıştır)

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Altaylı ve SoykanAltaylı ve Soykan

FATİH ALTAYLI, TİMUR SOYKAN VE UĞUR DÜNDAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Gazeteciler Fatih Altaylı ve Timur Soykan'ın ardından Uğur Dündar'ın da aynı soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

"Figüran" haberiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Birgün muhabiri Ebru Çelik ile WEB Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in de ifadesi alınmıştı.

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CHP'deki "paralı figüran" soruşturması: Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı-4 CHP'deki "paralı figüran" soruşturması: Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı-5 CHP'deki "paralı figüran" soruşturması: Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı-6

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