İmza töreninde teknik düzeltme! Bakan Uraloğlu ne yaşandığını anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen imza töreninde yaşanan kısa süreli aksaklığın perde arkası netleşti. Tören esnasında Başkan Erdoğan'ın, "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" uyarısıyla dikkat çeken duraksamanın ardından, kalan mutabakatlar ortak basın toplantısı sonrasında imza altına alındı. Merak konusu olan gelişmeye ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki ülkenin iradesinde hiçbir şüphe olmadığını belirterek, "Sadece teknik bir ayrıntı düzeltildi." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanırken, törende yaşanan kısa süreli aksaklığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Sadece teknik bir ayrıntı düzeltildi" diyerek açıkladı.
KÜLLİYE'DE İMZA TÖRENİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, 28 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek 5 ayrı anlaşmaya imza attı. Tören esnasında yaşanan kısa süreli duraksama ve diyalogları dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ: HAKAN HAMSE
İmza töreni sırasında Irak heyetinde yer alan Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed'in Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin sözleşmeyi imzalamadığı iddia edilirken, salonda kısa süreli bir aksaklık yaşandı.
O anlarda Başkan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelerek, "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" ifadelerini kullandığı görüldü. Erdoğan'ın bu uyarısı üzerine Bakan Fidan ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı'nın yanına gitti. Aynı dakikalarda Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de kendi bakan heyetiyle kısa bir değerlendirme yaptı.
KALAN ANLAŞMALAR ORTAK BASIN TOPLANTISI SONRASI İMZALANDI
Liderlerin gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının hemen ardından askıda kalan iki mutabakat zaptı daha imza altına alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed; "Fişhabur-Ovaköy Sınır Kapısı Üzerinden Demiryolu ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Doğal Kaynaklar Karşılığında Irak Cumhuriyeti İçerisinde Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Çerçeve Mutabakat Zaptı" metinlerine karşılıklı imza attı.
BAKAN URALOĞLU: "SADECE TEKNİK BİR AYRINTI DÜZELTİLDİ"
Canlı yayında ve tören sonrasında yaşananlara bugün (30 Temmuz) açıklık getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan durumu teknik bir aksaklık olarak nitelendirdi.
Bakan Uraloğlu, "Irak ile imza töreninde teknik düzeltme oldu" dedi.
Süreçte herhangi bir pürüz bulunmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Irak ve Türkiye'nin iradesi netti, şüphe oluşmadı. Sadece teknik bir ayrıntı düzeltildi." ifadelerini kullandı.