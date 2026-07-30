İmza töreninde teknik düzeltme! Bakan Uraloğlu ne yaşandığını anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanırken, törende yaşanan kısa süreli aksaklığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Sadece teknik bir ayrıntı düzeltildi" diyerek açıkladı. KÜLLİYE'DE İMZA TÖRENİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, 28 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek 5 ayrı anlaşmaya imza attı. Tören esnasında yaşanan kısa süreli duraksama ve diyalogları dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ: HAKAN HAMSE

İmza töreni sırasında Irak heyetinde yer alan Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed'in Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin sözleşmeyi imzalamadığı iddia edilirken, salonda kısa süreli bir aksaklık yaşandı. Ankara'da kritik imzalar atıldı! O anlarda Başkan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelerek, "Bir yanlış olmasın, Hakan hamse" ifadelerini kullandığı görüldü. Erdoğan'ın bu uyarısı üzerine Bakan Fidan ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı'nın yanına gitti. Aynı dakikalarda Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de kendi bakan heyetiyle kısa bir değerlendirme yaptı.