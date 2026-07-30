İçişleri Bakanlığı açıkladı: 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hangi ekipmanlara artık ceza kesilmeyecek?

İçişleri Bakanlığı, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir uygulamayı duyurdu. Port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatı gibi sökülebilir ekipmanların artık teknik tadilat sayılmayacağı açıklandı. Böylece bu ekipmanları kullanan sürücülere yalnızca bu nedenle idari para cezası uygulanmasının önüne geçildi.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

TEKNİK DEĞİŞİKLİK OLARAK KABUL EDİLMEYECEK

Bakanlığın yaptığı değerlendirmeye göre araçlara sonradan takılan ancak gerektiğinde kolayca çıkarılabilen bu tür ekipmanlar, aracın şasi veya gövde yapısında kalıcı bir değişikliğe neden olmadığı için "teknik değişiklik" olarak kabul edilmeyecek.

Daha önce bazı trafik denetimlerinde bu ekipmanları kullanan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında işlem uygulanabiliyor ve ekipmanların ruhsata işletilmesi istenebiliyordu. Yeni kararla birlikte bu uygulamaya son verildi.