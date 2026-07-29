Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün saat 15.30'da Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve ekonomideki son durum bulunuyor. Kabinenin en önemli gündem maddelerinden birini Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar oluşturacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen son aşama değerlendirilecek. Bu kapsamda yürütülen temaslar ve hazırlıklar Kabine üyelerince ele alınacak.

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Toplantıda ayrıca Türkiye ve dünya gündemindeki diğer gelişmeler de değerlendirilecek. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan'ın alınan kararlar ve gündemdeki başlıklara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.