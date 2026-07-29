Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine bugün toplanıyor! Terörsüz Türkiye, Orta Doğu ve ekonomi gündemde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın gündemi yoğun. Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenlemeler, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve ekonomideki son durum toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün saat 15.30'da Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve ekonomideki son durum bulunuyor.
Kabinenin en önemli gündem maddelerinden birini Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar oluşturacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen son aşama değerlendirilecek. Bu kapsamda yürütülen temaslar ve hazırlıklar Kabine üyelerince ele alınacak.
Toplantıda ayrıca Türkiye ve dünya gündemindeki diğer gelişmeler de değerlendirilecek. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan'ın alınan kararlar ve gündemdeki başlıklara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA
Kabinede, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanması planlanan yasal düzenlemeler ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.
TBMM'nin tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen düzenlemeye ilişkin yürütülen çalışmalar ile kurumlar arasındaki temasların son durumu toplantıda masaya yatırılacak.
AF YOK KONTROLLÜ İNFAZ VAR
Normal şartlarda 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'nin, kanuni düzenlemelerin tamamlanması amacıyla 14 Ağustos'a kadar açık kalacağı öğrenildi. Hazırlıkları süren çerçeve yasanın yaklaşık 10 maddeden oluşması planlanıyor.
AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü üyelerine yönelik hazırlanacak düzenlemede kesinlikle af yer almayacak. Bunun yerine kontrollü infaz uygulaması devreye sokulacak.
ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK
Dış politika başlığında ABD ile İran arasında Orta Doğu'da devam eden gerilim ele alınacak.
Kaynak metne göre Ankara'nın bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik yürüttüğü diplomatik girişimler ve Washington-Tahran hattındaki son gelişmeler Kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.
EKONOMİ VE PİYASALAR GÜNDEMDE
Kabinede Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki etkileri de görüşülecek.
Özellikle Hürmüz krizi nedeniyle piyasalarda oluşan gelişmeler, enflasyona etkileri ile Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programındaki son durum toplantının ekonomi başlıkları arasında yer alacak.